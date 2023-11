Clausuraron La Bombonera tras el Argentina vs. Uruguay: el comunicado de Boca

La Bombonera fue el estadio que albergó el clásico del Río de la Plata debido a que el Monumental no se encontraba apto para el partido de la Selección Argentina al no estar en buenas condiciones por la serie de tres recitales que la cantante estadounidense Taylor Swift dio en Núñez el pasado fin de semana. Lógicamente, como en cada partido de la campeona del mundo, la capacidad del estadio explotó, por lo que anoche, en Brandsen 805, no cabía ni un alfiler en las tribunas argentinas.

En este contexto, escasas horas después de la finalización de la sorpresiva derrota de Argentina ante Uruguay en el Alberto J. Armando, desde Boca publicaron un posteo en sus redes sociales en donde comunicaban que, a altas horas de la noche, fueron notificados que La Bombonera fue suspendida, alegando que hubo exceso de aforo en el clásico entre la Albiceleste y el conjunto charrúa.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la justicia ordena la clausura de La Bombonera alegando exceso de capacidad, o incluso en anteriores ocasiones ha argumentado que en el estadio de Boca existían “carencias y deficiencias edilicias”, por lo que desde el club de la Ribera tomaron esta suspensión como una cuestión ligada a la situación política de la institución, ya que en exactamente 15 días se desarrollarán los comicios en Boca entre el oficialismo -encabezado por Juan Román Riquelme como Presidente y Jorge Amor Ameal como vice- y la oposición, con Andrés Ibarra y Mauricio Macri al frente.

En el comunicado de Boca en el que informan de la suspensión del estadio, se expresa esta “animosidad” y que esta persecución al club es “reiterada“, sobre todo teniendo en relación a que, tanto ahora como en las anteriores ocasiones que La Bombonera sufrió la clausura, la notificación de la sanción llegaba desde alas opositoras –de parte de la fiscal Celsa Ramírez, con quien Riquelme ha tenido diversos cruces, y ahora desde la Agencia Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires-.

Por eso, en el informe que Boca publicó a la 1 de la madrugada en sus redes sociales, apuntaron directamente a la situación política del club para justificar las razones por las que el estadio fue suspendido.

El comunicado de Boca

“Orgullosos de haber recibido en casa a los campeones del mundo en un clima festivo y con total normalidad, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, a pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió, finalizado el encuentro, la clausura de La Bombonera por alegar que se había superado su capacidad de aforo.

Dadas las circunstancias del caso, el club considera que dicha acción evidencia animosidad contra la institución, algo que se ha reiterado sugestivamente en varias oportunidades en lo que va del año”.