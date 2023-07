"Colidio no jugará en Boca"

El futuro de Facundo Colidio es una de las novelas del mercado de pases de invierno, debido a que a pesar de tener una oferta concreta del Toluca de México, tanto Boca como River se metieron en el medio de la negociación y se pelean por los servicios del jugador.

Si bien el Xeneize era el que más cerca estaba, llegando a un acuerdo con el Inter, club dueño de su pase para comprarle un porcentaje de la ficha en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, el periodista Toti Pasman dio por caída la llegada del delantero.

“La información que yo tengo es que Colidio a Boca no va. El 12 de julio se va a presentar en Inter y ahí va a estudiar las propuestas que tiene: Toluca, Corinthians y Racing. River no hizo oferta y la de Boca no llegó porque solamente negoció con el club“, comentó en el programa De Fútbol Se Habla Así en DSports.

El delantero de 23 años que jugó el último año y medio en Tigre, aún no definió su futuro, aunque según la información del periodista Luciano García, en caso de tener una oferta de River, Colidio preferiría llegar al equipo dirigido por Martín Demichelis.