A pesar del doblete de Miguel Merentiel, Boca, que además sufrió la expulsión de Marcelo Saracchi, no pudo con Estudiantes de La Plata, y cayó por 3 a 2 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, por lo que de esta manera quedó eliminado en la semifinal de la Copa Argentina.

Una vez finalizado el encuentro, el vicepresidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, habló con la transmisión oficial de TyC Sports, en donde se refirió a lo que fue este encuentro y también habló del futuro en el club, debido a que en 10 días se realizarán las elecciones presidenciales.

“Teníamos la ilusión de estar en otra final, pero bueno, nos han marcado muy rápido y la expulsión al final la terminamos sintiendo. Nos han hecho goles rápidos en los dos tiempos y eso hace que el partido se haga largo. Estoy contento y agradecido con los jugadores, esto es el fútbol y siempre para mí lo más importante es llegar al final. Lo hicimos en la Libertadores y teníamos la ilusión de hacerlo acá. Hemos hecho varias cosas bien”, dijo con respecto a la derrota del equipo.

Además, banco al Chelo Saracchi, a pesar de la temprana expulsión: “Es parte del fútbol. Yo tuve la suerte de jugar en una posición en la que no tenía que hacer muchas faltas, en eso me ayudaban mis compañeros. Vos no podes manejar esas cosas, esto es lo lindo que tiene el fútbol. Nosotros teníamos la ilusión de llegar a la final pero no pudimos. Ahora tenemos que seguir”.

Riquelme se refirió a la posibilidad de que Boca quede afuera de la Libertadores 2024

“Eso es porque ustedes le dan vuelta todo el tiempo. Yo jugué mucho tiempo acá y tuve temporadas en la que no jugué la Libertadores. Siempre la tenemos que jugar. Amo a este club y siempre tenemos la ilusión de jugar y llegar hasta el final de la Libertadores. Estoy feliz de estar en el club, estoy feliz por estos 4 años y fue un sueño para mí. En 2 años y medio fuimos el club que más títulos ganó, más finales jugó, más chico hizo debutar. Hemos agarrado el club con deudas y ahora tenemos 30 millones a favor”, comenzó pegándole a la prensa al hablar sobre las chances de no jugar el certamen continental en el próximo año.

Además, agregó: “Estaría bueno que valoren y en vez de estar hablando de esto, hablen de todas las cosas buenas que se han hecho, porque Boca creció muchísimo en este tiempo. Yo digo siempre la verdad y tienen el balance. Nunca vi que un equipo vea el balance en la web, ningún club hace eso. Yo veo que nadie reconoce nada y tuve que aguantar durante 4 años si estoy preparado o no. Yo no sé si estoy preparado o no, pero amo a este club”.

Las elecciones en Boca

“El hincha por primera vez va a pisar La Bombonera, porque la cancha es de los hinchas, no de los jugadores. Vamos a ayudar para que sea una fiesta, el hincha lo tiene fácil. O vuelve a hacerle caso a este señor que puso a Angelici y ahora quiere poner a Ibarra. Hay que acordarse que el rival de toda la vida tuvo los mejores 5 años de su vida con este presidente en el club”, dijo con respecto a las elecciones del 2 de diciembre, en la que está postulado a candidato a presidente y competirá con Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Y añadió: “Las elecciones las vamos a ganar, sino no me presento. Son las elecciones más fáciles de la historia. O elegís ser un club de fútbol o elegís que lo usen para hacer política”.

La remodelación de La Bombonera

Con muchos proyectos sobre una posible ampliación o mudanza del estadio de Boca, el vicepresidente de la institución aclaró: “Yo llegué al club en 1996 y hoy tengo la suerte de estar en el club. Siempre pienso que el futbolista pierde más de lo que gana. Tengo la suerte de tener mucha relación con futbolistas argentinos y de otros países, todos quieren jugar en La Bombonera. El señor que está molestando ahora estuvo 25 años en el club y nunca le hizo nada en la cancha, se inundaba siempre e hizo un pozo con el que le vendían el paso a la gente, diciendo que arreglaron el drenaje, pero eso lo hicimos nosotros. Si vos la cancha la sacas como quieren hacer ellos, deja de ser La Bombonera. Es el estadio más lindo del mundo y todos quieren jugar acá. Messi me dijo que está cada día más linda y los jefes de la UEFA nos felicitaron por lo linda que está”.

Además, tiró: “No puedo prometer algo hasta que no lo pueda hacer. Yo no le voy a decir al hincha que le voy a agrandar la cancha cuando primero tengo que hablar con un vecino para que se vaya de su casa”.

La particularidad con el año en el que Boca estuvo sin sponsor

“Estuvimos un año sin sponsor y 6 meses antes sabía que nos quedábamos sin sponsor porque el señor este pidió que traigamos al 9 de Qatar para promocionarlo para el Mundial. Yo prefiero tener a Benedetto y Cavani”, comentó luego de que el Xeneize se quede sin sponsor principal en su camiseta.

El próximo entrenador de Boca

“Nos quedan 4 o 5 partidos, me parece traer un entrenador ahora. Para el próximo torneo vamos a tener un técnico, ya lo vamos a anunciar”, comentó con respecto a la elección del entrenador para el 2024.