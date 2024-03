"De Racing": la insólita acusación que recibió Frank Fabra tras no ser convocado en Boca

A pesar de no tener una extensa cantidad de minutos en el Boca de Diego Martínez, Frank Fabra se encuentra en el foco de las críticas de los hinchas xeneizes por su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023, en donde la paciencia del público del club de la Ribera se agotó completamente con el colombiano.

De cara al partido contra Belgrano por la octava fecha de la Copa de la Liga, Fabra no fue convocado por el entrenador de Boca porque no pudo participar a la par del plantel en las prácticas semanales por un cuadro febril. De hecho, en la institución temían que el lateral izquierdo recientemente devenido en volante padeciera dengue, pero finalmente se constató que no sufrió de dicha enfermedad.

Así y todo, el colombiano no fue tenido en cuenta para el duelo de este domingo 3 de marzo para preservarlo físicamente. Mientras aparece fuera de la nómina, Fabra hizo un alentador posteo en sus redes sociales, en donde publicó varias fotos suyas junto con un reloj de arena en los comentarios, en alusión a que le queda poco para estar al 100% y volver a entrenarse para reintegrarse al plantel xeneize.

Entre los comentarios que le hicieron los usuarios, se vio uno de Roger Martínez, delantero colombiano de Racing, quien le hizo una acusación a modo de broma a Fabra en relación a que era de la Academia, ya que el lateral de Boca posó en las fotos con ropa íntegramente celeste y blanca.

“De Racing, mami“, escribió Roger junto a un tierno emoji. “Manin, nooo jajaja“, respondió Fabra, negando todo tipo de enunciado de su compatriota. Entre los comentarios también se pudo ver el de Wilmar Barrios, ex Boca y gran amigo del 18 xeneize. “Niñoooo”, soltó amistosamente el volante central.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fabra en Boca?

El colombiano de 33 años tiene contrato vigente con el Xeneize hasta diciembre de 2025, por lo que durante esa fecha, si algún club lo pretende, deberá realizar una oferta para comprar su pase o buscar una cesión de su ficha.

Los números de Frank Fabra en Boca

Desde que llegó a Boca, fueron 228 los partidos que afrontó Frank Fabra. Además, se dio el lujo de convertir en 14 ocasiones y aportó 29 asistencias.