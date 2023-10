Desde Boca volvieron a hablar sobre los dichos de Arcucci: "Tanta maldad no puede haber"

Luego de lo que fue la dura derrota como visitante por 4 a 3 ante Belgrano de Córdoba, una de las figuras de Boca, Exequiel Zeballos, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y tendrá un plazo de recuperación de seis a ocho meses.

Pocas horas después de que se conociera la noticia, hubo una situación desafortunada en el programa de ESPN, F90, el periodista Daniel Arcucci jugando con Oscar Ruggeri fue a disputar una pelota, y queriendo bromear tiró “soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos”, generando un fuerte enojo en el mundo Boca.

Si bien el periodista rápidamente pidió disculpas en la misma emisión del programa, desde la dirigencia del Xeneize decidieron emitir un fuerte comunicado en las redes sociales, repudiando este hecho, y unos días después, tanto Miguel Merentiel, delantero del equipo de Jorge Almirón, como Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol de la institución, hablaron al respecto.

En cuanto al delantero uruguayo, cuyo pase pertenece a Palmeiras y sería comprado a fin de este año, dialogó con el canal oficial de Boca en Youtube, en el que comentó: “Vimos lo que pasó en la tele con lo de la lesión del Changuito Zeballos. Esas cosas no pueden pasar, pero allá ellos, ya está. No se puede tomar como algo gracioso una lesión. Aprovecho y le mando muchas fuerzas, es un jugador importante para nosotros. Hay que acompañarlo y contenerlo”.

Por otro lado, en el programa de Youtube de Flavio Azzaro, “El loco y el cuerdo”, Raul Cascini también repudió lo sucedido: “Cuando Batista vino con la resonancia y le dio la noticia de los estudios, Zeballos se largó a llorar y a uno le parte el alma. Después a la tarde pasó lo que pasó. Tanta maldad no puede haber con la desgracia de la gente. Vos cuando te rompés los ligamentos sentís que se te acaba el mundo y pensás que no vas a poder jugar más a la pelota”, tiró.

El pedido de disculpas de Arcucci

Al tanto del error que cometió, el mismo Arcucci pidió disculpas públicamente: “Cuando hicimos este juego con Oscar que fuimos a disputar la pelota, dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos y dije ‘uy como el Changuito’ y no corresponde. Fue un momento de chiste que tenemos en el programa y no corresponde”, explicó.

Además, agregó: “Pido disculpas, sobre todo a Zeballos y a la gente que se sintió ofendida por esto” Comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional y no corresponde. Lo que corresponde es que pida disculpas”.

El parte médico de Exequiel Zeballos

“Exequiel Zeballos: ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Realizará rehabilitación preoperatoria y cuando esté en condiciones se programará la cirugía”, explicó la cuenta oficial de Boca.

Las lesiones que sufrió Exequiel Zeballos en su carrera

El Changuito, una de las grandes joyas de Boca, vuelve a sufrir una lesión que lo dejará varios meses afuera de la cancha y se suma a una larga lista:

Agosto 2022: fractura de tibia.

Febrero 2023: rotura del menisco externo.

Abril 2023: lesión de rodilla.

Octubre 2023: rotura de ligamentos cruzados.