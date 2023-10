En la edición del mediodía del programa “F90”, emitido por ESPN, ocurrió un hecho repudiable, ya que el periodista Daniel Arcucci, mientras jugaba una disputa de pelota con el periodista Oscar Ruggeri dijo “soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos”, haciendo referencia a la dura lesión que sufrió el delantero de Boca en el partido ante Belgrano de Córdoba, que lo dejará fuera de las canchas por un plazo de 6 a 8 meses.

Horas después de este accionar, en las redes sociales de Boca, decidieron emitir un comunicado repudiando el accionar del periodista, y deseándole una pronta recuperación al delantero de 21 años: “El Club Atlético Boca Juniors desea comunicar que a raíz de la lesión sufrida por nuestro jugador Oscar Exequiel Zeballos se ha observado una situación que entristece y molesta mucho a toda la familia xeneize. Esta se originó en el programa “F90″ del día de la fecha, por la señal ESPN, cuando el periodista Daniel Arcucci, en un momento de chistes entre los participantes, manifestó: “Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos…”, comienza.

Y continúa: “Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol.¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil”.

El pedido de disculpas de Arcucci

Al tanto del error que cometió, el mismo Arcucci pidió disculpas públicamente: “Cuando hicimos este juego con Oscar que fuimos a disputar la pelota, dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos y dije ‘uy como el Changuito’ y no corresponde. Fue un momento de chiste que tenemos en el programa y no corresponde”, explicó.

Además, agregó: “Pido disculpas, sobre todo a Zeballos y a la gente que se sintió ofendida por esto” Comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional y no corresponde. Lo que corresponde es que pida disculpas”.

Tomas Pozzo, jugador de Independiente, también criticó los dichos de Arcucci

En su cuenta de Twitter, el mediocampista ofensivo del equipo de Avellaneda posteó: “Me da vergüenza ajena que la gente consuma programas donde se burlan de una desgracia que le ocurrió a un jugador profesional la noche pasada, lo cual viví en carne propia y no se lo deseo a nadie, por suerte la mayoría que vivimos de esto estamos lejos de consumir esos medios”.

El parte médico de Exequiel Zeballos

“Exequiel Zeballos: ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Realizará rehabilitación preoperatoria y cuando esté en condiciones se programará la cirugía”, explicó la cuenta oficial de Boca.

Las lesiones que sufrió Exequiel Zeballos en su carrera

El Changuito, una de las grandes joyas de Boca, vuelve a sufrir una lesión que lo dejará varios meses afuera de la cancha y se suma a una larga lista:

Agosto 2022: fractura de tibia.

Febrero 2023: rotura del menisco externo.

Abril 2023: lesión de rodilla.

Octubre 2023: rotura de ligamentos cruzados.