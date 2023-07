El segundo semestre de este año será movido en el mundo Boca, debido a que es tiempo de elecciones presidenciales, y en los últimos días surgió la noticia de que Rafael Di Zeo, reconocido barrabrava del club, se postuló para presidente en la oposición, y competirá contra Juan Román Riquelme, quien está por el oficialismo.

A pocos meses de lo que será una nueva edición de las elecciones en el Xeneize, Di Zeo rompió el silencio en Pintado de Azul y Oro sobre la situación de Sebastián Villa, quien tras ser culpable en la denuncia por violencia de género de su ex pareja, Daniela Cortés, no es tenido en cuenta en el equipo de Almirón, por lo que espera una salida en este mercado de pases.

“Villa tendría que jugar porque no está condenado. Hasta que no quede firme por casación, no está condenado y todo juicio que le hace a Boca se lo va a ganar. El que tomó la decisión no sabe nada, tira el patrimonio a la basura“, comenzó.

Y agregó: “Hasta que no quede firme la sentencia, Villa tiene que jugar, le estás cortando la libertad de trabajo. Aparte de todo es el mejor jugador. No entiendo la decisión”.

Esta semana, tras estar en Colombia y tener un conflicto legal con el Xeneize, por ausentarse a las prácticas, el delantero regresó a Argentina para sumarse a los entrenamientos del equipo de Almirón a pesar de no volver a jugar de manera oficial en la institución.