Edinson Cavani reveló por qué no se colgó del alambrado en Boca: "Pienso en el equipo"

El delantero explicó por primera vez el motivo por el cual no se trepó del alambrado en La Bombonera.

Desde la previa de su llegada a Boca, el experimentado delantero uruguayo, Edinson Cavani, expresó su deseo de colgarse del alambrado en La Bombonera para festejar con los hinchas, emulando la celebración de un histórico del club, como lo es su compatriota, Manteca Martínez.

En diálogo con Sebastián Vignolo en F90, programa emitido por ESPN, el futbolista del elenco de La Ribera explicó los motivos por los que aún no se trepó del alambrado de La Bombonera, a pesar de ya haber marcado varios goles en el estadio desde su llegada a la institución.

“No me colgué del alambrado pensando en el equipo porque hoy con todo esto del VAR en cualquier momento te sacan una tarjeta, te echan y dejas al equipo con 10, entonces hacerte sacar una tarjeta por colgarte del alambrado tiene que ser con un resultado que ya estés tranquilo, seguro y que no tengas que después jugar condicionado, porque el jugador que juega condicionado está al límite y cuando jugas pensando que dejar con 10 al equipo es algo negativo lo pensás dos veces”, comenzó en su fundamento.

Y agregó: “He hecho goles importantes, lindos, me hubiera tirado para adentro de la gente, pero bueno, me quedé con esas ganas y he tratado de transmitirselo cuando lo festejé de la mejor manera, creo que la gente siente que uno disfruta cada gol como si fuera el último. Tuve oportunidades de colgarme, entré a la cancha pensando en hacerlo y después ves que el partido está bravo y se puede complicar si tengo una tarjeta, pensás más en esa responsabilidad que en el festejo”.

Cavani explicó su festejo con la flecha

Además, en la misma charla, el delantero uruguayo se refirió a su particular festejo, en el que tira una flecha a los hinchas. “El festejo sale de estos tiempos en los que uno empieza a crecer y vivir ciertas experiencias para ver la vida. Creo que voy aprendiendo en el camino y conociendo de qué manera quiero vivir la vida, por eso disfruto hoy donde quiero estar y pasa lo del festejo cuando nace mi hija India”, comenzó explicando.

“Empecé a querer descubrir de donde vienen nuestros antepasados y conocer la sangre de nuestros indios. Esas cosas te llevan a profundizar mucho lo que uno es. Por eso el hecho de ponerle India a mi hija y el festejo viene en honor a los indios, a mi hija y lo que puede ser un poco nuestra sangre”, cerró.

Edinson Cavani celebrando con la flecha.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados del 2023, el delantero uruguayo de 37 años lleva disputados un total de 44 partidos, en los que convirtió 20 goles y no aportó asistencias. Además, fue amonestado en 7 oportunidades y vio la tarjeta roja en una ocasión.