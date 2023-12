Los días pasan y la incertidumbre crece en torno a las elecciones presidenciales en Boca Juniors. Es que las mismas tenían que llevarse a cabo originalmente el pasado sábado 2 de diciembre, pero por una denuncia generada por la oposición se trasladó, en primera instancia, al domingo 3 de diciembre. Sin embargo, ese día tampoco se produjeron.

Es que comenzó a reinar una disputa en torno a alrededor de 13.000 socios que, según la fórmula opositora compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, no están habilitados para votar. En contrapartida, el oficialismo, con Juan Román Riquelme a la cabeza, se niega rotundamente a apartar a estos socios de la mencionada votación.

En medio de ese panorama, los cruces de palabras siguen reinando. El mencionado ídolo y actual vicepresidente de la entidad Xeneize ya brindó varias entrevistas en las que lanzó fuertes acusaciones contra Ibarra, Macri y compañía. Y, este miércoles, llegó el momento de una fuerte respuesta por parte de los integrantes de la lista opositora.

Es que Ibarra y Macri diagramaron una conferencia de prensa en la que se refirieron a todas las supuestas irregularidades que existen de cara a los sufragios. Pero, a su vez, se encargaron de intentar desmentir muchas de las palabras exteriorizadas por Riquelme. Lo hicieron de una manera realmente filosa y sin escatimar palabras punzantes.

Riquelme y las mentiras de Macri

“Queremos que se terminen las mentiras. Jamás les dije una mentira a los hinchas y a los socios de Boca”, señaló Mauricio Macri al respecto.

La intervención en Boca

“No hay ningún objetivo de intervención”, exclamó el expresidente de Boca y el expresidente de la República Argentina.

La idea de privatizar

“Nadie quiere privatizar el club”, señaló al respecto Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca por la oposición.

El dinero que dejó la gestión de Angelici

“La gestión anterior les dejó 4.500.000 dólares en caja”, enfatizó Ibarra sobre la afirmación de Riquelme de que la actual presidencia encontró a Boca quebrado.

Las reformas en la Bombonera

Sobre la acusación de la falta de reformas en la Bombonera, Andrés Ibarra se mostró categórico: “La última gran reforma de la Bombonera la hizo Mauricio Macri”.

En ese orden de cosas, Mauricio Macri también se despachó con declaraciones muy ásperas con respecto a lo que está sucediendo en torno a Boca: “Esto que hace Riquelme le hace mucho daño a Boca. El banderazo estuvo liderado por kirchneristas, el club está tomado y Boca está en peligro”.

En ese sentido, Macri trazó un paralelismo con el rival de toda la vida: Terminamos a más de veintipico puntos de River, perdimos los dos Superclásicos, no clasificamos a la Libertadores. No es casualidad. Esto el club no lo resiste más, es mucho peor que lo que hizo Passarella en River”.

Y, como si esto fuese poco, Macri lanzó una fuerte denuncia en torno a su hija Antonia: “Tuve que presentar una denuncia porque mi hija fue amenazada”, indicó el candidato a vicepresidente de Boca, acusando, de manera un tanto indirecta, al oficialismo liderado por Riquelme.