Horas complicadas se viven en Boca Juniors después de que el equipo Xeneize no haya podido alcanzar el objetivo de hacerse con el título bajo la órbita de la CONMEBOL Libertadores. Es que, como si eso fuese poco, al retornar a Buenos Aires, Jorge Almirón le comunicó a la dirigencia que no continuará en su cargo de director técnico.

En ese contexto, casi inmediatamente, Juan Román Riquelme recurrieron nuevamente a Mariano Herrón, entrenador de la Reserva, para iniciar un nuevo interinato. El exmediocampista estará acompañado por Walter Pico y Claudio Morel Rodríguez, algo que fue confirmado por el propio vicepresidente de Boca por intermedio de una conferencia de prensa brindada este lunes.

Cabe destacar que Boca se encamina hacia elecciones presidenciales, por lo que la decisión del nuevo entrenador definitivo se tomará recién en 2024. Sin embargo, mientras tanto, la danza de nombres propios que podrían ocupar el banco de suplentes del flamante subcampeón de América se sigue agigantando con el paso de las horas.

Así las cosas, quien volvió a aparecer en escena fue Giorgio Armas, el reconocido astrólogo de Boca que recientemente salió a pedir perdón por haber fallado en su pronóstico de la final contra Fluminense. Entre otras cosas, se encargó de avisar cuáles son los dos entrenadores que debe ir a buscar el Xeneize para concretar el reemplazo de Almirón.

“Me parece que las mejores alternativas son Martín Palermo y Fernando Gago”, exteriorizó Giorgio Armas en declaraciones brindadas a ‘D Sports Radio’. De esta manera, el astrólogo, que mantuvo una muy buena relación con Almirón, se inclinó por dos viejos conocidos de la institución Xeneize para tomar las riendas en este complicado momento.

Cabe destacar que Palermo se encuentra trabajando al frente de Platense, equipo que milita en la máxima categoría del fútbol argentino. Por su parte, recientemente, Gago se marchó de Racing Club, conjunto con el que alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y del que debió alejarse tras perder el clásico de Avellaneda contra Independiente.

Paralelamente, otros entrenadores que aparecieron en escena en las últimas horas fueron Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Milito, Diego Martínez, Luis Zubeldía, Ricardo Gareca y hasta Carlos Tevez. De todas formas, por el momento no hay ninguna precisión al respecto ya que en Boca no se apurarán en la designación del nuevo timonel.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con Giorgio Armas? ¿Estás de acuerdo con Giorgio Armas? YA VOTARON 0 PERSONAS

+ Giorgio Armas defendió el proceso de Almirón

“Desde que llegó vino a un Boca destruido y lo llevó a la final de una Copa Libertadores. La gente no lo tenía al ciento por ciento de la consideración y eso lo mató. Cuando Jorge agarró después de Monagas estaba casi último. Había mucho hincha tóxico de Boca que estaba obsesionado con la maldita Copa Libertadores y Jorge lo tuvo peleando los tres torneos”, señaló el astrólogo.

+ El astrólogo cuestionó las decisiones de Almirón en la final

“Los cambios los deciden los entrenadores. Mi trabajo consiste en dar una opinión. Lo que sí suelo hacer es dar un once de aquellos mejor aspectados no solamente aquí en el país sino para otros clubes del exterior. Tenía que haber jugado Darío Benedetto y no Edinson Cavani según la astrología”, sentenció Giorgio Armas.