Boca Juniors pasó del cielo al infierno en cuestión de horas. Hace apenas un puñado de días, el equipo Xeneize se ilusionaba de manera contundente con alzarse con el séptimo título en el marco de la CONMEBOL Libertadores. Sin embargo, la historia no terminó de la mejor manera: en el Estadio Maracaná, Fluminense se impuso por 2-1 y festejó a lo grande.

Para colmo de males, horas después, Jorge Almirón tomó la determinación de renunciar a su cargo de director técnico de Boca. Lo hizo instantes después del retorno del plantel a Buenos Aires, algo que tomó por sorpresa a propios y extraños teniendo en cuenta los importantes compromisos que se le avecinan al Xeneize en la Copa Argentina y en torno a la clasificación para la próxima Copa Libertadores.

En medio de ese panorama, este lunes, Juan Román Riquelme, máximo ídolo histórico y actual vicepresidente de Boca, decidió ponerle punto final al silencio y aparecer en escena para brindar declaraciones con respecto al momento que está viviendo Boca. Lo hizo por intermedio de una conferencia de prensa que generó una gran expectativa dados los rumores sobre un nuevo entrenador mientras Mariano Herrón fue designado como interino.

Herrón, confirmado

“Ahora viene San Lorenzo que tiene uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino y una cancha difícil que va a estar llena, con una hinchada que canta mucho. Nuestro entrenador hasta el final de la temporada va a ser Herrón con Walter Pico y Claudio Morel Rodríguez”, exteriorizó Riquelme sobre el interinato que ya comenzó en el club.

La salida de Almirón

“Nosotros tuvimos la suerte de jugar acá hace más de 20 años. Algunas cosas las podíamos ocultar, ahora no se puede. Se hace complicado. Yo no te puedo decir que no tuvimos una charla porque la tuvimos. Le agradecimos porque ilusionó a nuestros hinchas, nos llevó a la final y eso es maravilloso”, comenzó señalando el vicepresidente de Boca sobre el entrenador saliente.

“En el fútbol gana uno solo y para nosotros era importante llegar a la final. Soñábamos con ganar el partido y no se pudo. Estamos muy agradecidos a los jugadores y al cuerpo técnico que ayer dejó de trabajar por decisión propia cuando pensábamos que iba a llegar hasta el final. Le deseamos suerte para lo que viene”, indicó Riquelme sobre Almirón y su equipo de trabajo.

El análisis del partido

“El partido fue una final donde los dos tuvieron mucho cuidado. Se arriesgó poco. Soy hincha de mi club y tengo que felicitar a Fluminense porque fue un poquito mejor que nosotros y ganó merecidamente”, manifestó el ídolo de Boca, dejando en claro que hubiese preferido un planteo un poco más arriesgado por parte de Jorge Almirón.

Las sensaciones que quedaron

“Estamos dolidos, la ilusión era muy grande, queríamos llegar a la final. Logramos jugar los 13 partidos de la Copa. Siempre queremos ganarla pero es importante llegar a la final. Eso quiere decir que se hizo un gran trabajo. Tenemos que mejorar y queremos seguir mejorando como club y como equipo. Vamos por el buen camino”, siguió indicando Riquelme.

“Llevamos cuatro años que son una maravilla. Nosotros tenemos la suerte de que con los jugadores tenemos una relación muy buena, hablamos muy seguido. Estamos muy dolidos pero también muy agradecidos por todo lo que hicieron, por la ilusión que nos dieron durante toda la temporada. Ahora estamos pensando en el partido del miércoles”, profundizó.

Rendido ante la hinchada de Boca

“Lo de nuestros hinchas es normal, no es sorprendente y no es raro. Eso ya habla por sí solo de lo que son los hinchas de nuestro club. Somos el club más grande de Sudamérica sin ninguna duda y es por culpa de nuestros hinchas. Nos hicieron vivir una experiencia inolvidable y estamos muy agradecidos por el cariño que nos dan siempre, no solamente el otro día en Río sino en cada partido que jugamos en la Bombonera”, enfatizó.

La contundente defensa a Fabra

“En el fútbol pasan siempre cosas. Para que el contrario meta un gol tiene que haber un error tuyo. Y si vamos a jugar a la pelota mirando cuando hay un error nos quedaríamos sin jugadores de fútbol. A los tres meses tendríamos que echar a todos. Hoy pasaron dos días y Fabra llegó llorando al entrenamiento. Él quiere mucho a nuestro club e hizo mucho para que lleguemos hasta la final”, arrancó defendiendo al lateral izquierdo.

“Fue el mejor jugador del partido contra Racing y también contra Palmeiras en la Bombonera. Fue muy importante en estos cuatro años, fundamental. Metió el gol en cancha de Gimnasia, le dio el pase a Benedetto en cancha de Lanús, hizo un golazo contra Tigre y ha hecho uno de los goles más lindos que he visto en mi vida contra Rosario Central. Es un fuera de serie. Se equivoca como todos y hoy bajó llorando así que imaginate como está. Eso habla muy bien de él”, completó.