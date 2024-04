Darío Benedetto volvió a fallar un penal que le costó puntos a Boca. El delantero reventó el travesaño en el cierre del primer tiempo y privó al equipo de ponerse en ventaja ante Nacional Potosí. Considerando el empate como buen resultado, Diego Martínez defendió al 9 en conferencia de prensa.

“¿Influye tanto el penal errado por Benedetto?”, le consultó un periodista al estratega, que se plantó: “¿Si influye negativamente, dice usted? ¿O cómo ‘si influyó’?”. Ante la repetición de la pregunta, contestó: “Es una situación de juego. El equipo generó una situación muy clara de gol y le tocó pegarle al travesaño a Darío. El equipo no se resintió y siguió adelante.

“En el segundo tiempo siguió intentando, quizás por momentos con menos control por el cansancio, pero mirando al arco rival y sabiendo que en muchos momentos Nacional en su estadio, cuando no logra esa ventaja, empieza a partir aún más los partidos y a hacer valer la altura poniendo muchos delanteros”, analizó el DT.

Y cerró: “Estoy contento porque pudieron debutar algunos chicos de la Reserva y es un placer muy grande, porque uno siente que los futbolistas están preparados para jugar en la institución y sobre todo de lo emocional para tomar la responsabilidad de jugar en Boca Juniors”.

Qué dijo Benedetto de su penal errado

Apenas terminó el partido, el Pipa fue autocrítico y lamentó su error en el cierre de la etapa inicial: “Como delantero me quedo con el penal, no con el buen partido que hice. Sé que hice un buen primer tiempo, pero me quedo con el penal y me voy con mucha bronca“.

“Se levanta la pelota apenas la tocás, sale muy fuerte. Se nota en los cambios de frente, no baja nunca. Me quedo con el penal porque soy delantero, quiero convertir, no se me está dando y tengo que seguir trabajando”, argumentó el delantero.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca por la Copa Sudamericana?

El Xeneize volverá a tener acción el martes 9 de abril, cuando reciba a Sportivo Trinidense a las 21 en La Bombonera.