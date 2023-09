El curioso elogio de Riquelme para Fabra: "Parece que no tiene ganas de jugar"

Juan Román Riquelme no solamente es el actual vicepresidente de Boca Juniors. Paralelamente, el exfutbolista es el ídolo más grande de toda la historia de la entidad Xeneize. Y, como tal, siempre es palabra autorizada para hablar del combinado argentino.

En medio de ese panorama, este lunes, el mundialista con la Selección Argentina en Alemania 2006 brindó declaraciones en el programa ‘Equipo F’, por ‘ESPN’. Y comenzó hablando de la apretada clasificación de Boca frente Almagro en los octavos de final de la Copa Argentina.

Así las cosas, Riquelme habló de varios nombres propios de Boca como Darío Benedetto, Edinson Cavani y compañía. Pero lo más llamativo tuvo que ver cuando el dirigente del equipo Xeneize se deshizo en elogios hacia el muchas veces cuestionado Frank Fabra.

“Fabra es el Marcelo de Real Madrid para nosotros. Yo voy feliz a la cancha cuando juega Fabra porque hace cosas que no son normales”, comenzó exteriorizando Riquelme en relación al experimentado lateral izquierdo colombiano.

Y, más tarde, llegó un elogio un tanto particular que llamó la atención: “Fabra es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar. No sé cómo explicarlo”, completó Riquelme sobre el carrilero de 32 años de edad que llegó a Boca a principios de 2016.

+ ¿Cuántos partidos lleva Fabra en Boca?

Frank Fabra acumula nada más ni nada menos que 217 partidos oficiales con la camiseta de Boca.

+ ¿Cuántos títulos tiene Fabra en Boca?

El defensor colombiano formó parte de la conquista de nueve títulos locales con los colores de Boca.