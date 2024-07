Desde el viernes se veía venir que Martín Demichelis no continuaría como director técnico de River. Con el correr de los días fue perdiendo apoyos y la situación se volvió insostenible. Ya con Brito y Patanian en el país, hubo una reunión el sábado por la tarde y se tomó la decisión de rescindir su contrato antes de tiempo. El club de Núñez emitió un comunicado formal en el que remarca que hubo mutuo acuerdo, pero la realidad es que la decisión fue quién lo decidió.

Este domingo, River recibirá a Sarmiento de Junín en el Monumental por la Liga Profesional y será el último partido de Demichelis sentado en el banco del Millonario. Tras conocerse la noticia, las redes sociales -principalmente Twitter- fue un hervidero. Los hinchas del Millonario, en su gran mayoría, mostraron cierto alivio por la decisión y el pedido fue unánime: Marcelo Daniel Gallardo debe ser quién sustituya a Martín Demichelis.

El pedido de los hinchas de Boca

Pero en Twitter no solo se manifestaron los hinchas de River para pedir al reemplazante de Demichelis, sino que también hicieron lo suyo los hinchas de Boca. Con el hashtag #MaschranoARiver dejaron en claro que quieren al DT de la Selección Argentina Sub 20 y Sub 23 ahora en París 2024 para que asuma en el rival de toda la vida.

Claramente el pedido tiene un tinte sarcástico ya que en dicha red social es habitual leer criticas despiadadas hacia Mascherano por las decisiones que toma con la Selección Argentina. Además, también se sabe que el Jefecito no tiene buen vínculo con los hinchas de River, pese a haberse formado allí futbolísticamente. Inclusive, hace unos días afirmó en Clank! Que siente que los fanáticos del Millonario lo van a odiar toda la vida.

La respuesta de los hinchas del Millonario

Ante el pedido de los hinchas de Boca, los de River no se quedaron callados y utilizaron eso para hacerles saber a los de la vereda de enfrente que tiene miedo que vuelva Marcelo Gallardo, el principal candidato a suceder a Demichelis. En Twitter les recordaban los triunfos del Muñeco, los títulos obtenidos y lo importante que es para la historia del club.

