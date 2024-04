El ex Boca que huyó de Estados Unidos y afronta un serio conflicto con su club

El nivel de los salarios y de la calidad de vida en la MLS hace que cada vez más futbolistas de Argentina quieran jugar allí sin pasar por Europa. Por ejemplo, Bebelo Reynoso decidió sumarse a las filas de Minnesota United en 2020 y hoy atraviesa un nuevo conflicto allí.

Aquel prometedor enganche que pasó por Talleres y Boca Juniors supo desplegar sus mágicos toques en el fútbol de Estados Unidos desde que llegó al club. Sin embargo, un conflicto por fuera de lo deportivo hoy está convirtiendo en noticia nuevamente al que tuvo dos participaciones en el All Star de la liga.

Según reveló Andy Greder, de Pioneer Press, Reynoso se encuentra en Argentina sin permiso luego de que Minnesota United le otorgara una licencia en marzo. El objetivo de la misma fue para que el enganche pudiera tramitar la Green Card, pero se ausentó a la reunión en la Embajada de Estados Unidos para obtenerla.

“Emanuel Reynoso no asistió a su reciente cita de residencia permanente y permanece en Argentina. No tenemos un cronograma actualizado para su regreso y no tenemos comentarios adicionales en este momento. Toda nuestra atención se centra en los jugadores y el personal que están aquí“, explicó Khaled El-Ahmad, director del departamento de fútbol del club.

Ahora, el club de la MLS no sabe cuándo regresará el surgido de Talleres y tampoco reveló la razón de su extendida estadía en su país de origen. El faltazo de Reynoso atenta contra los planes del equipo, que esperaba a su trámite para que deje de ocupar un lugar como jugador internacional en el plantel.

No es la primera ausencia sin aviso de Reynoso

El futbolista de 28 años también lo hizo en el 2023, aunque en aquella oportunidad sí trascendió el motivo. Según explicó también Pioneer Press, el año pasado estuvo asegurándose de que su novia embarazada tuviera todo resuelto antes de su retorno a Estados Unidos.

Por aquella conducta, a Bebelo le cayó una sanción por parte de la MLS que consistió en suspensión sin goce de sueldo. La misma podría recaer sobre él por su actual ausencia.