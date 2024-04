Más allá de que dentro del mundo Boca están con la cabeza puesta en lo que sucederá con la Copa de la Liga Profesional, donde este viernes deberán completar los 63 minutos pendientes frente a Estudiantes de La Plata, en la Comisión Directiva se encuentran buscando la continuidad de diferentes futbolistas.

Ya arreglaron verbalmente la prolongación contractual de Nicolás Valentini, pero hay otros intérpretes que aún no definieron sus respectivos futuros. Y uno de ellos es Sergio Romero, quien reveló que Boca ya le hizo una oferta para seguir. Pero hay un detalle que no contó el ex arquero de Manchester United y Racing Club.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Marcos Bonocore, en TNT Sports, aseguró que más allá de que a Chiquito le hicieron la oferta para prolongar su estadía en el Xeneize, y que dependerá de la decisión que tome junto a su familia, existe la posibilidad de que se marche a fin de año, con el pase en su poder, y con un destino asegurado.

En el caso de no aceptar la oferta de Boca, el vínculo de Romero culminará el 31 de diciembre de 2024, y se iría libre hacia la MLS, dado a que hay un equipo estadounidense que desea quedarse con el misionero de 37 años, aunque el cronista no reveló el nombre del elenco que desea quedarse al arquero mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

¿Qué partidos de Boca se perdió Sergio Romero por la lesión?

En esta victoria por la CONMEBOL Sudamericana, Sergio Romero volvió al arco de Boca tras haberse ausentado por una inflamación en el tendón de Aquiles. La misma se originó en una desafortunada jugada en la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional contra Sarmiento, pero parece ya haberla dejado atrás.

Chiquito se perdió 6 partidos en el arco de Boca: Racing, Estudiantes de La Plata (los 27 minutos disputados antes que se pospusiera), Central Norte de Salta, San Lorenzo, Nacional Potosí y Newell’s. Solamente fue reemplazado por Javier García frente a la Academia, ya que también se lesionó. Desde ese momento, Leandro Brey se hizo cargo del arco xeneize.

¿Qué dijo Chiquito Romero sobre su continuidad en Boca?

Luego de lo que fue el triunfo por la Copa Sudamericana, el arquero admitió que Juan Román Riquelme ya le realizó la oferta para continuar en el club: “Tengo contrato con Boca hasta diciembre, voy a dar lo mejor que tengo para, obviamente, para seguir en Boca si me toca. No me preocupa hoy que me traigan un contrato sobre la mesa. Es más, tengo el contrato sobre la mesa, esa es la realidad“. Pero también se encargó de brindar detalles al respecto.

El ex arquero de la Selección Argentina explicó qué tiene que pasar para aceptar la propuesta: “Solamente tengo que hablar con mi familia y ver qué es lo que quiere. Tengo la suerte de que mis hijas se adaptaron muy bien a la Argentina, no les costó para nada volver al país. Solamente la del medio me pidió en su momento que se quería ir, pero ya está más que tranquila”, exclamó en rueda de prensa.