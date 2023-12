El temporal de vientos y tormentas que golpeó con fuerza diversas zonas de la provincia de Buenos Aires afectó especialmente a un juvenil de Boca. Se trata de Mateo Sánchez, quien habitualmente se desempeña con la emblemática camiseta número 10 en la Novena División y cuya casa familiar, en Lomas de Zamora, quedó destrozada.

En el Xeneize, que ese mismo fin de semana celebró las elecciones que consagraron a Juan Román Riquelme como nuevo presidente para dar continuidad a la gestión iniciada hace cuatro años con Jorge Amor Ameal como máximo mandatario, no tardaron en tomar nota de la situación para asistir al jugador categoría 2009.

Tras ponerse en contacto con la familia del jugador, en Boca colaboraron acercando distintos materiales destinados a la refacción de la casa, además de la ayuda necesaria para arreglarla. En diferentes historias que el juvenil publicó desde su cuenta de Instagram se pudieron ver chapas, maderas, colchones y otros elementos-

Mateo Sánchez también recurrió a las redes sociales para hacer un agradecimiento público al club en el que está formándose como futbolista y en el que espera tener la posibilidad de estrenarse en Primera División en algunos años. “Muchas gracias Boca por ayudarnos en este momento complicado para nuestra familia. Por eso sos lo más grande. Siempre Boca”, escribió. “Solo palabras de agradecimiento”, agregó en otra historia que subió a Instagram.

Riquelme, siempre cerca de las inferiores

Juan Román Riquelme ha confesado más de una vez que le gusta recorrer el predio que tiene Boca en Ezeiza, que desde 2024 será rebautizado con el nombre de Carlos Bianchi, para observar el trabajo de las diferentes categorías del club, tanto de parte de los jóvenes jugadores como de los cuerpos técnicos. Días antes de las elecciones, incluso, reveló una curiosa anécdota con un grupo de chicos y su entrenador, relacionado a la manera en la que estos utilizaban sus medias y poniendo a Lionel Messi como ejemplo.

Hoy estuve paseando por el club. A la tarde entrenan los más chiquitos y juegan bien los locos. Yo ando caminando y miro cómo juegan. Estaban haciendo un juego y había tres chiquitos con las medias arriba de las rodillas. Así que le pedí al profe que me hiciera el favor de parar cinco segundos. Me dijo que sí. Entonces a los tres chiquitos les pregunté el nombre y les digo ‘¿quién es el mejor jugador del mundo para ustedes?’”, había relatado Román a fines de noviembre.

Y continuó: “Los tres me dijeron Messi. Muy bien, es verdad. Messi. ¿Por dónde usa las medias Messi? ‘Por acá’ (marcándose por debajo de las rodillas), me dicen. ‘¿Y entonces por qué no nos ponemos las medias como se las pone Messi?’. Las medias hasta arriba de las rodillas las usan los arqueros, porque se tienen que tirar, se lastiman la rodilla. Pero si Messi que es el mejor del mundo las tiene por acá (marcándose abajo de las rodillas), por favor se las ponen por ahí. Así que le agradecí al profe y le dije ‘la semana que viene vuelvo por acá y si los tres chiquitos tienen las medias por acá arriba ya la culpa es suya’“.

Boca tiene fecha para iniciar la pretemporada

Luego de lo que fue la derrota con Godoy Cruz el pasado 26 de noviembre, los jugadores de Boca quedaron licenciados. Ahora, se reencontrarán, posiblemente ya con Diego Martínez como entrenador, este martes 26 de diciembre para dar inicio a la pretemporada que pondrá el foco en la Liga Profesional de Fútbol y en la Copa Sudamericana.