Boca se encuentra en un momento complejo a nivel deportivo e institucional. En lo futbolístico, el Xeneize terminó la temporada sin títulos (sacando la Supercopa Argentina a principios de año) y sin lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2024, aunque sí se metió en la Sudamericana. En paralelo, en lo institucional, las elecciones que se iban a celebrar este domingo 3 de diciembre entraron en un impasse debido a la denuncia hecha por el candidato opositor Andrés Ibarra, en donde acusaba al oficialismo de tergiversar el padrón agregando una numerosa cantidad de socios activos pasados desde los adherentes.

En medio de esta dificultosa situación, aparece atravesada la cuestión de la búsqueda de un entrenador para el equipo de la Ribera. Claro, para mejorar la performance en este 2023 irregular, en donde además se sumó la salida prematura de Jorge Almirón y el interinato de Mariano Herrón, en el Xeneize existen dos propuestas para el cargo de DT que asumirá apenas se desarrollen y finalicen los comicios.

La oposición ya dejó asentado que su entrenador será Martín Palermo en caso de triunfar en las elecciones, mientras que en el oficialismo, Juan Román Riquelme se mantiene hermético y manifestó que nombrará al nuevo DT luego de los comicios. Sin embargo, han trascendido posibles nombres que serían los candidatos de JRR, y uno de ellos es Gabriel Milito.

Actualmente como agente libre luego de haber renunciado a su cargo en Argentinos Juniors hace escasas semanas, Milito es uno de los nombres más atractivos que se encuentran disponibles para cualquier equipo argentino e incluso en el plano internacional. Por eso, muchos hinchas de Boca lo han señalado como el DT ideal para el Xeneize si Riquelme gana las elecciones. Así mismo, se lo vinculó como uno de los apuntados por Román para que agarre las riendas del club de la Ribera a partir de la posible asunción del “Torero” como Presidente.

En este contexto, el ex DT del Bicho, de Estudiantes y de Independiente dio un nuevo guiño en las últimas horas que lo podría acercar a Boca, ya que según informó el periodista César Merlo, Gabriel Milito rechazó la jugosa oferta que se le presentó para dirigir al Toluca de México. Desde TyC Sports revelaron que el Xeneize se encuentra atento a su situación, por lo que podría ser el candidato de Riquelme en caso de obtener la presidencia del club. Cabe destacar que esta no es la primera oferta que el ex defensor del Barcelona rechaza en las últimas semanas. ¿Será el DT que Román quiere para Boca?

Las tres ofertas que rechazó Milito

Desde su salida de Argentinos Juniors, Gabriel Milito rechazó propuestas de diversos tipos, ya que declinó la oferta de asumir en Cruzeiro en Brasil, en Granada de España y la reciente opción rechazada de Toluca. Boca, a la espera de conocer a su nuevo DT.