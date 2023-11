De manera inesperada, en medio de la campaña electoral para los comicios en Boca, se puso en primera plana el nombre de Almoez Ali, el 9 de la Selección de Qatar. La situación se dio debido a una anécdota que contó Juan Román Riquelme en los últimos días, en donde destacó que Mauricio Macri le pidió a la gestión actual del Xeneize que incorporara al delantero qatarí a modo de “cortesía” por el sponsor en la camiseta, ya que Boca en ese momento tenía Qatar Airways. De hecho, Riquelme reveló que, tras rechazar esta cuestión, el patrocinio no fue renovado en el club de la Ribera y tuvieron que entablar negociaciones con otras empresas.

“Esto se los voy a contar para que ustedes lo sepan… les va a dar risa. Yo sabía seis meses antes que nos íbamos a quedar sin sponsor, porque el señor (Macri) que este que quiere poner al nuevo presidente (Andrés Ibarra) me dijo que si no traíamos al 9 de Qatar para promocionar el Mundial de diciembre, nos quedábamos sin sponsor”, expresó Román al respecto hace escasos días atrás en diálogo con TyC Sports.

El pasado lunes, en C5N, Riquelme sumó nuevos testimonios sobre esta insólita situación, en donde añadió: “Macri me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante”.

Este martes, en TNT Sports, Mauricio Macri acompañó a Andrés Ibarra a tener una entrevista con “Pelota Parada” luego que se confirme la suspensión de las elecciones de Boca por la denuncia hecha por irregularidades en el padrón electoral y allí, además de hablar de los comicios en el club, aclaró desde su parte la realidad acerca de la cuestión de Almoez Ali.

“Lo del 9 de Qatar es otra manipulación de Román. Durante mi presidencia en Nación lo llamé al líder qatarí para que auspicie a Boca pagando el doble de lo que ofrecía otro sponsor, y dos años después me mandó el video del 9 de Qatar… no tengo idea si juega bien o no, pero por educación le pedí a Román que lo sume al plantel, que le de unos minutos en Copa Argentina y quedábamos bien”, señaló el ex Presidente de la República Argentina. Además, destacó que desde Qatar se iban a hacer cargo de todos los gastos, ya que lo que buscaban era que su delantero tenga rodaje en un club como Boca antes del Mundial 2022.

De esta manera, Mauricio Macri confirmó la versión de Riquelme sobre el tema tan polémico del 9 de Qatar en Boca y el verdadero motivo por el que Qatar Airways dejó de ser sponsor del club de la Ribera. Una situación verdaderamente insólita.

La frase de Riquelme sobre el día que Macri lo convocó para ser parte de su gestión

En diálogo con C5N, Riquelme reveló que, en 2019, Mauricio Macri lo quiso convocar para que sea parte de su coalición en los comicios, liderada por Christian Gribaudo, pero finalmente rechazó y se unió a Jorge Amor Ameal: “Él había perdido las PASO, y por mucho. A los tres días me citó en la Quinta de Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que iba a ganar Gribaudo en Boca, y de que me sumara a ellos. Yo contesté que todo en la vida no se puede comprar”, soltó Román. Ahora, se verán cara a cara en los comicios, uno como candidato a Presidente y el otro por la vicepresidencia en la oposición.

El motivo por el que se suspendieron las elecciones en Boca

Debido a las irregularidades presentadas en la denuncia por Andrés Ibarra ante la Justicia, se determinó que las elecciones en Boca no podrán darse este domingo 3 de diciembre y por eso, quedarán suspendidas por la acusación de parte de la oposición de en donde acusaron errores en el padrón electoral.

El Juzgado Civil N°11 de la Nación, a cargo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya, determinó que, por el pedido del candidato a Presidente de la oposición Andrés Ibarra, los comicios en Boca finalmente no podrán realizarse este fin de semana como estaba pautado.

Mediante un comunicado de la Justicia, se confirmó que se decreta “la suspensión del acto de elecciones de autoridades de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors a celebrarse el próximo día 2 o 3 de diciembre de 2023 y ello hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán dar constancia de su inicio”.