Juan Román Riquelme rompió el silencio tras la derrota de Boca ante Estudiantes en las semis de la Copa Argentina en Córdoba y, además de expresar su análisis sobre lo que fue este complicado 2023 en relación a las campañas anteriores de su gestión, también dialogó acerca de las elecciones y de las decisiones posteriores que deberá tomar en caso de ser electo como Presidente del club de la Ribera. Una de estas cuestiones es la del futuro entrenador que se hará cargo del primer equipo en el 2024.

Claro, desde la salida de Jorge Almirón tras la derrota en la final de la Copa Libertadores, Mariano Herrón se hace cargo del plantel profesional de Boca de manera interina, y tanto él como en la cúpula del club ya tienen definido que a partir de la próxima temporada el DT será otro de forma oficial.

Del lado opositor, en la fórmula encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, confirmaron que su principal apuntado para la dirección técnica es Martín Palermo, pero tampoco descartan a Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago como alternativas en caso que el “Titán” rechace la propuesta. Del oficialismo, no trascendieron nombres posibles pero sí se conoció que el entrenador que buscaban era un argentino y que no tenía pasado en Boca ni como jugador ni como DT.

Tras estos indicios dados en las últimas horas, este miércoles en Córdoba, Riquelme reveló que ya tiene definido al entrenador que él quiere para Boca en caso de ganar las elecciones. Sin embargo, no dio nombres: “Herrón se va a quedar hasta el final. Ya vamos a anunciar al siguiente entrenador. Yo estoy convencido a quien quiero, no lo voy a decir”, soltó Román de manera contundente.

Luego de esta declaración, en el día posterior a sus frases, los periodistas Emiliano Raddi y Claudio Civiello soltaron un nombre en común que es que sería del gusto de Riquelme para que agarre Boca en 2024. En concreto, el posible candidato -según la información brindada- sería Gabriel Milito.

El ex entrenador de Argentinos Juniors, Estudiantes e Independiente, de reciente gran paso por el Bicho de La Paternal, se encuentra libre tras su salida de dicho equipo por decisión propia a fines de agosto de este año, cuando el equipo porteño cayó por la mínima en octavos de final de la Copa Argentina ante San Martín de San Juan.

Debido a que ya estuvo entre los primeros nombres que se vincularon como posible entrenador de Boca tras la salida de Almirón, es posible que el “tapado” que tiene convencido a Riquelme para el banco de suplentes xeneize sea Gabriel Milito, a quien conoce de sus respectivos pasos por la Selección Argentina. ¿Será definitivamente el ex Argentinos el apuntado por Román?

Diego Martínez, otro apuntado

El ex Tigre y actualmente en Huracán goza de un buen recorrido por la primera división como entrenador y siempre ha estado apuntado como un candidato para ser el DT de Boca por su paso por las inferiores xeneizes antes de lanzarse como director técnico de un equipo profesional. Ahora, con el Xeneize buscando DT, volvió a estar en el radar pese a encontrarse con trabajo en el club de Parque Patricios.

Sobre él, Riquelme fue consultado en la entrevista brindada a TyC Sports tras la caída ante Estudiantes, a quien no descartó pero no confirmó que éste sea el apuntado principal: “Diego Martínez de Huracán lo ha hecho bien, a mí hay un montón de entrenadores que me gustan”.