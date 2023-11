Este domingo, Edinson Cavani asustó a los hinchas de Boca luego de pedir el cambio durante el segundo tiempo en el enfrentamiento contra Newell’s en La Bombonera. Tras el gesto del uruguayo, Mariano Herrón lo sacó del campo de juego y en su lugar ingresó Darío Benedetto.

El delantero no se pierde partidos por lesión desde febrero de este año, cuando sufrió complicaciones en la zona del tendón de la corva. Por ese motivo, el Matador se perdió cuatro semanas de actividad en el Valencia y nunca pudo volver a recuperar la continuidad deseada, hasta que se marchó del fútbol español rumbo al Xeneize.

¿Qué tiene Cavani tras salir contra Newell’s?

La zona donde el charrúa aquejó el dolor fue aproximadamente en el muslo, por lo que se someterá a estudios en las próximas horas para descartar alguna lesión de gravedad. La información será compartida por el Departamento Médico de Boca Juniors.

El antecedente más reciente de Cavani sufriendo una herida en la zona mencionada data desde febrero de 2022, cuando el delantero militaba en las filas del Manchester United.

“Nunca me he acostumbrado a estar fuera por tanto tiempo. Ha sido muy difícil para mí. Es algo muy duro. Mentalmente tampoco es fácil, porque uno no está acostumbrado a esto, es extremadamente difícil aceptar lo que está pasando y ver a tus compañeros de equipo en la cancha, ya sea durante los entrenamientos o los partidos”, dijo el charrúa en una entrevista con la página oficial de los Red Devils por aquel entonces.

En caso de reincidir en una lesión en el muslo, se espera que Cavani esté al menos tres semanas fuera de las canchas. Es decir, se perdería lo que resta de 2023 con Boca y apuntaría su regreso para la pretemporada 2024, una vez terminen las fiestas.

Historial reciente de lesiones de Cavani