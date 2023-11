ANÁLISIS | ¿Por qué Cavani no era el '9' que Boca debía traer?

Cualquiera puede analizar con el diario del lunes, pero una cosa no quita a la otra y encontrar las razones de un fenómeno permitirá entender lo que sucede. Nadie cuestiona las condiciones y la calidad de jugador que es Edinson Cavani, pero en Boca, ha sido una decepción. El hincha ya cuestiona abiertamente al uruguayo, aunque esto no es más que una consecuencia de que el ‘Matador’ no era el ‘9’ que el ‘Xeneize’ realmente necesitaba. A continuación, explicamos el porqué.

Hasta antes de su llegada, la falta de gol de Boca Juniors era una de las grandes preocupaciones del por entonces entrenador Jorge Almirón. Miguel Merentiel tomó las riendas del ataque y sorprendió con entrega y algunos goles (7 en la Liga Profesional de Fútbol). Darío Benedetto no atravesaba su mejor momento y Luis Vázquez, en tanto, ya estaba de salida. Faltaba algo más.

La jerarquía de Edinson Cavani a lo largo de su carrera fue lo que enamoró a hinchas y al propio Consejo de Fútbol. Vieron lo mejor que el uruguayo demostró en Europa (esos grandes años en Napoli y PSG), en vez de lo que pasó en el último tiempo donde no sólo lidió con lesiones sino que también padeció la falta de gol (en Manchester United y Valencia).

Y hasta el día de hoy desde la directiva de Boca creen que el arco se le abrirá tarde o temprano al ‘Matador’. “Los goles de Edinson van a llegar y lo vamos a disfrutar. Siempre recuerdo en la Bombonera, en los primeros partidos de Martin Palermo. Había tanta gente que se burlaba de Martin, mucha gente decía que como era posible que ese jugador jugara en Boca y hoy puedo mirar las estadísticas y estar feliz que se impuso a todo eso, que la lucho, y encontró lo que tenia que encontrar“, dijo recientemente Jorge Bermúdez en una entrevista con DSports.

Poner a Cavani a la altura de Palermo es bancarlo por sobre toda la crítica que le cayó en este último tiempo. Sin embargo, también habla de una irresponsabilidad del propio Consejo de Fútbol al no entender qué era lo que Boca necesitaba en vez de la jerarquía y el presente de Cavani.

Cavani ya no es el mismo goleador que fue en Napoli, PSG o Uruguay

Cuando Bermúdez y los hinchas de Boca elogian la contratación de Cavani, ineludiblemente, piensa en sus mejores años en clubes como Napoli (donde es ídolo) y PSG (segundo máximo goleador histórico, recientemente superado por Kylian Mbappé). Ni hablar sobre la idolatría por Edinson en Uruguay donde formó una dupla letal con Luis Suárez.

Sin embargo, los mejores años de Cavani pasaron. Nadie duda de su jerarquía y calidad, pero los últimos tiempos fueron problemáticos para el nacido en Salto, por factores tanto futbolísticos como de salud. A continuación, lo explicamos al detalle.

Hablar de sus mejores años es comentar que Cavani tiene estadísticas que asombran a cualquier futbolero. Su mejor temporada con Napoli se dio en la 2012-13 donde marcó 37 goles en 42 partidos (promedio de 0.88 por partido). Salió goleador de la Serie A con 29 tantos, aunque sólo pudo salir subcampeón (superado por Juventus). A su vez, para que haya tenido este nivel también estuvo más que bien rodeado en aquel recordado equipo de Walter Mazzarri: Marek Hamsik fue, quizás, su socio más conocido, acompañado por Goran Pandev y un joven Lorenzo Insigne.

En tanto, en PSG, su mejor campaña individual se dio en la 2016-17 donde marcó 49 goles en 50 partidos (prácticamente un gol por partido garantizado). En aquel año, triunfó en las Copas de Francia y de la Liga de Francia, aunque no en la Ligue 1 (superado por Mónaco). De la mano de Unai Emery, tuvo un equipo muy competitivo al lado de figuras como Ángel Di María, Lucas Moura o Javier Pastore.

Más allá de los números, hay un detalle que podemos apreciar sobre lo que fue Cavani en esos años respecto a su actualidad. En Boca, ya no es el delantero que vive en el área, sino que hasta muestra sacrificio retrocediendo a posiciones defensivas. Esto no es algo que evidenciaba, por ejemplo, en PSG durante esa temporada 2016-17. El mapa de calor respecto a sus partidos en Ligue 1 y Champions League lo muestran mayormente en posiciones ofensivas y los puntos de mayor intensidad en el área, por supuesto.

De los mejores años a los difíciles momentos en Manchester United y Valencia

Han pasado seis años desde esa enorme temporada personal que Cavani tuvo en el Paris Saint-Germain. El tiempo pasó y los últimos años fueron totalmente diferentes. Las lesiones musculares se volvieron constantes una vez que pasó a Manchester United. El contexto futbolístico tampoco lo ayudó. Llegó como la cara visible de gol para un equipo que aún busca su identidad luego de los mejores años con Sir Alex Ferguson.

En los ‘Diablos Rojos’, Cavani jugó 59 partidos a lo largo de sus dos temporadas. Marcó 19 goles y dio siete asistencias. Los datos estadísticos, brindados por Opta, revelan que esos 19 tantos llegaron dentro de los 81 remates (38 a puerta). Su promedio fue de un gol cada 163 minutos.

Terminó su contrato en Inglaterra y rechazó la oportunidad de jugar en Boca para estar un año más en Europa pensando en el Mundial de Qatar 2022. No eligió un destino apropiado, ya que fue a Valencia, un club que, golpeado por sus problemas económicos, tuvo que luchar por no descender en LaLiga de España.

En tanto, la última temporada antes de su llegada a Boca lo tuvo en Valencia donde, nuevamente, estuvo marcada por las lesiones. Sólo pudo jugar 28 partidos y su cantidad de goles se redujo a sólo siete más dos asistencias. Remató 42 veces y sólo 15 de ellos fueron al arco. Su promedio de gol fue todavía peor, ya que marcó uno cada 242 minutos, es decir un tanto cada casi dos partidos y medio.

Cavani ya no es un centrodelantero goleador y lo confirma en Boca

Si lo que buscaba Boca era un delantero goleador, Cavani no lo demostraba, según los datos antes mencionados en sus pasos por Manchester United y Valencia. Ahora bien, ¿cómo se explica esto? El contexto de cada club no fue el mejor, pero también se vio otra versión del uruguayo.

En Inglaterra quedó atrapado por la crisis que el United sigue atravesando post-etapa de Ferguson. No pudo ser la solución de gol y, en su última temporada, además, tuvo que lidiar con la presencia de Cristiano Ronaldo, con quien hasta se rumoreó tuvo algunas diferencias. Y en España, si bien ayudó al vestuario valenciano en lo anímico, ya mostraba una versión más de entrega que de presencia en el área.

En Boca, en tanto, se puede ver claramente una versión más cercana a la de Valencia que a la de sus mejores años. El contexto de Boca también influyó. Jorge Almirón nunca pudo encontrar un funcionamiento adecuado para que Cavani sea más un delantero de área que un jugador sacrificado. La inclusión de Miguel Merentiel, por ejemplo, buscó darle mayor presencia en el área al ‘Xeneize’ y todos sabemos cómo resultó.

Si volvemos a usar el mapa de calor de Opta, podemos ver que Cavani ya no es más ese centrodelantero de área, sino que más bien ‘juega para el equipo’. Desde julio de 2018 hasta el presente, jugó un total de 177 partidos, y se puede ver que las zonas de mayor intensidad están más en tres cuartos que en el área en sí.

Por caso, en Boca, su posicionamiento en campo cuando toca el balón está todavía más alejado del área. La mayor cantidad de toques de balón en promedio lo da en mitad de cancha y más sobre el sector izquierdo (10 por ciento o 3.5 de toques), de acuerdo a lo provisto por Opta.

A esto hay que sumarle sus preocupantes números en Boca que ya mencionamos en un video hecho por Julián Giaccobe para Bolavip. Cavani apenas remató 11 veces al arco en 15 partidos para Boca. Es muy poco, pero según lo que ya venía mostrando tanto en Manchester United como en Valencia cobra sentido.

¿Qué ‘9’ debía contratar Boca en vez de Cavani?

Si lo que demanda el hincha de Boca y lo que buscaba el Consejo de Fútbol era gol, debían buscar otro perfil de centrodelantero. En el mercado, había opciones y hasta el propio club tanteó un nombre que, hoy, es el actual goleador de la Copa de la Liga Profesional.

El ‘Xeneize’ pensó en la compra de Luciano Gondou, quien antes de la llegada de Cavani, empezaba a mostrarse en Sarmiento. Argentinos Juniors se anticipó y pagó casi 3.5 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. Y la apuesta del ‘Bicho’ fue correcta. Hoy, este delantero de 22 años lleva ocho goles en 12 partidos jugados en la copa local. Y su futuro lo podría llevar hasta Europa.

Si jerarquía internacional buscaba Boca también había un delantero con gol libre en el mercado. El ecuatoriano Enner Valencia también demostró en este semestre en Inter de Porto Alegre que bien pudo haber sido el ‘9’ que Boca necesitaba. En Copa Libertadores, marcó cuatro goles en sus seis partidos jugados a partir de octavos de final.

¿Cómo Enner Valencia llegó a Inter de Porto Alegre? En condición de libre. El club brasileño lo convenció con un buen contrato y dejó el fútbol de Turquía. Su última temporada en el Fenerbahce fue de 29 goles en 31 partidos y fue el máximo goleador de la Superliga. Hubiese llegado con mucho gol, lo que necesitaba el ‘Xeneize’.

Cavani tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2024. Su jerarquía todavía puede marcar diferencia en el fútbol sudamericano, pero lo apropiado será que el próximo entrenador encuentre la fórmula para que sea más incisivo en el área, pero, sobre todo, que el balón le llegue más cerca del arco.