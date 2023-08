Alan Varela ya se encuentra habilitado para debutar en el Porto luego de lo que fue su salida de Boca hace poco más de dos semanas y en la previa de lo que puede ser su estreno este lunes ante Río Ave por la Liga de Portugal, el volante de 22 años habló con la página oficial del club luso y, además de sus expectativas y experiencias en sus primeros días en Oporto, también se refirió a varias cuestiones de su pasado en el Xeneize.

Dialogando con la revista Dragoes, Varela explicó el motivo por el que eligió al Porto como su primer destino europeo: “Me alegré mucho cuando mi representante me habló del interés del FC Porto, inmediatamente le dije que quería venir. Y mientras se desarrollaban las negociaciones, yo quería jugar en Boca hasta el final, mientras fuera posible“, expresó.

Mencionando al Xeneize en la entrevista, Varela reveló mediante una inédita confesión en donde recalcó que en su paso por las inferiores de la Ribera le habían puesto un apodo que luego no trascendió para su paso como futbolista profesional, y el mismo era el “Hombre Invisible“.

En Porto hicieron eco de dicho apodo y le preguntaron el motivo por el que lo llamaban de esa manera en juveniles. Sin vueltas, Alan Varela soltó: “Puede que sea una de mis características de juego, pero lo que realmente importa es que puedo ayudar siempre al equipo. Eso es lo que intento hacer siempre“.

Lo cierto es que si bien el sobrenombre no adquirió popularidad desde que Varela debutó en primera división, el encargado de apodarlo de esta manera fue “Coqui” Raffo, ex coordinador de las inferiores de Boca debido a su facilidad para hacerse presente en todos los sectores del campo de juego sin que sus rivales lo detecten, una cualidad que Varela demostró sobradas veces en sus más de 100 partidos en el Xeneize. ¿Lo tanías a este apodo para el ex volante de Boca?

¿Qué dijo Riquelme sobre la salida de Varela?

En diálogo con TNT Sports el pasado viernes, Román expresó: “Cuando llegamos, decidimos no gastar más plata de la que tenemos, y por primera vez, el fútbol da ganancias en todos los años. Cuando pasó lo de Varela, le dije ‘Alan, vos sos jugador del club, saliste campeón 5 veces, fuí futbolista como vos. Gracias a Dios no necesitamos la plata, queremos ver qué hacemos con Porto’, y me dijo que quería cumplir su sueño de jugar en Europa, y lo acompañamos“.

¿Qué dorsal utilizará Varela en Porto?

Pese a haber utilizado el número 5 y el 33 en Boca, Varela escogió el dorsal “22” para el Porto. Sobre esto, reveló: “Consulté primero a mi familia y hubo varios números que me parecieron buenos para usar y varios me dijeron 22“.