Más allá del plano futbolístico, en el que el equipo se prepara para disputar los últimos partidos de la Copa de la Liga Profesional y buscar la clasificación a la Copa CONMEBOL Libertadores 2024, el mundo Boca también viene viviendo días movidos en cuanto a lo político.

Es que, el sábado 2 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, en las que Juan Román Riquelme iría como candidato a presidente por parte del oficialismo, y en las últimas horas, llegó un sorpresivo pedido que podría cambiar la fecha de estas elecciones.

Esto se debe a que desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), emitieron un comunicado en el que le piden a Boca que cambie la fecha estipulada para las elecciones presidenciales, debido a que está establecida un sábado, que es día santo para la comunidad judía.

“Conforme las prescripciones de la Torá, para honrar el Shabat, debemos abstenernos de realizar cualquier trabajo. Asimismo, existen actividades prohibidas, no siendo posible viajar en vehículos ni en transporte público, no se pueden realizar transacciones, ni usar teléfono, por ejemplo, entre otras actividades”, afirma este comunicado, informando que los socios de Boca que sean judíos no podrán ir a votar este día por cuestiones religiosas.

Cabe destacar que según está estipulado el estatuto del Xeneize, las elecciones deben realizarse un sábado o domingo que estén dentro de la primera quincena del mes de diciembre. De esta manera, si desde Boca acceden a este pedido, el acto electoral podría llevarse a cabo al día siguiente, el domingo 3 de diciembre.

La semana posterior, tampoco podrían hacerse las elecciones, ya que el sábado 9 tendrá el mismo problema que el 2, y el domingo 10 asumirá el nuevo Presidente de la Argentina, que saldrá del ganador del ballotage del domingo 19 de noviembre, entre Javier Milei y Sergio Massa.

Por el momento, desde Boca no se pronunciaron al respecto sobre esta situación, y es por eso que por ahora las elecciones se llevarían a cabo el mismo sábado 2 de diciembre, salvo un cambio de último momento que lo pase al día siguiente.

Los posible candidatos a presidentes de Boca

Desde el oficialismo, tal como se mencionó, quien iría de candidato es el hoy vicepresidente, Juan Román Riquelme, acompañado en la fórmula por Ricardo Rosica, quien actualmente se desempeña como secretario general y que hace tiempo se convirtió en la mano derecha de Román en la dirigencia.

Por su parte, desde la oposición se encuentra Andrés Ibarra como uno de los candidatos más fuertes a pelear contra Riquelme, acompañado por Mauricio Macri como vicepresidente. Además, Jorge Reale podría sumarse con su lista, y hace unos meses, Rafael Di Zeo, anunció que también se postulará.

Los partidos que le quedan por jugar a Boca

Por la Copa de la Liga, deberá visitar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, luego recibirá en La Bombonera a Newell’s y cerrará su participación, nuevamente fuera de casa, contra Godoy Cruz en Mendoza. Además, tiene el duelo contra el Pincharrata por la semifinal de la Copa Argentina.