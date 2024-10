Más allá del partido del fin de semana ante Argentinos, la prioridad de todo el Mundo Boca es cerrar al nuevo entrenador. Juan Román Riquelme, junto con el Consejo de Fútbol, trabaja con mucho hermetismo. Mientras tanto, abrochó un regreso que no estaba en los planes de nadie.

Con Mariano Herrón conduciendo al primer equipo, el equipo de la Ribera decidió volver a contratar a Roberto “Tito” Pompei para que sea el técnico de la Reserva. El experimentado estratega regresa al Xeneize y quedará a cargo de esa división.

Pompei se había ido de Boca cuando se terminó el ciclo de Hugo Ibarra, en marzo de 2023, previo a la llegada de Jorge Almirón. Desde entonces, se mantuvo sin trabajo, fuera del club y de la dirección técnica. Ahora le surge una nueva chance, nuevamente a cargo de los jóvenes.

¿Qué pasará con Mariano Herrón?

El retorno de Pompei abre las puertas a un interrogante: ¿Herrón se queda en Primera? ¿Qué pasará cuando asuma el nuevo DT? La realidad es que Juan Román Riquelme no piensa ratificar al interino hasta diciembre (algo que sí hizo en otras oportunidades) y su deseo es cerrar un nuevo técnico para que debute post fecha FIFA.

Lo que no se descarta es que, ante la vuelta de Tito, Herrón se quede en la máxima categoría formando parte del cuerpo técnico que llegue con el nuevo entrenador, como sucedió en los ciclos de Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia.

Cómo le fue a Mariano Herrón en Boca

Sumando sus dos interinatos, Herrón llegó a disputar 7 encuentros, con una efectividad del 52%. Fueron 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas en un total de 7 encuentros disputados. Dato no menor: en sus dos debuts como interino, no perdió (3-0 vs. Barracas y 1-1 vs. San Lorenzo).