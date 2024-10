Juan Román Riquelme atraviesa sus días más difíciles como presidente de Boca, eliminado ya hace semanas de la Copa Sudamericana y tras perder el Superclásico ante River en La Bombonera, sumado al fracaso en la gestión del entrenador al que eligió para reemplazar a Jorge Almirón: Diego Martínez, quien renunció tras la derrota del último sábado ante Belgrano de Córdoba.

Tan difícil de digerir es el presente del Xeneize que al descontento de los hinchas se sumó la palabra de un excampeón de Copa Libertadores con el club, Hugo Perotti, quien incluso se atrevió a pronosticar que podría haber un quiebre en la relación con el ídolo, reconvertido en directivo, si no se consigue dar un golpe de efecto inmediato.

“No soy optimista a corto plazo y tengo miedo que quedemos afuera de la Libertadores de 2025. Y si no ganás la Copa Argentina, podés tener los 2 peores años de los últimos 25 del club y ahí se podría perder la idolatría a Riquelme y todo lo lindo que generó. Perderlo de un plumazo“, dijo en diálogo con Súper Deportivo Radio.

El exdelantero, que defendió la camiseta de Boca de 1977 a 1984, conquistando no solo la Copa Libertadores en 1978 sino además el Torneo Metropolitano de 1981, en el que compartió equipo con Diego Armando Maradona, criticó varias de las decisiones que se tomaron durante la gestión de Juan Román Riquelme, tanto a nivel deportivo como económico.

Riquelme, durante el último Superclásico disputado en La Bombonera.

“Boca vendió por casi 100 millones de dólares jugadores de otra gestión. Hay que ver qué queda en inferiores para el futuro. Si sale el presidente del club a decir ‘Pol Fernández es el mejor jugador del fútbol argentino’, ¿cómo hace el DT de turno para sacarlo? Van a decir que el DT está loco. Y el presidente es Riquelme, no es cualquiera“, señaló.

Y advirtió: “Encima toda tu vida pregonaste que la Copa Libertadores es lo importante y hace año y pico que no la podés ni jugar y no competís. Hoy que estás en el club te lo van a hacer pagar. El hincha te quiere, pero dale resultados, no le vendas al hincha que si sos campeón en Waterpolo el club está bárbaro. Querer a Román no es todo decirle que sí. No podés tener un club rico y jugadores de 2 pesos con 50″.

Guillermo, ¿el mejor candidato?

Entre los nombres que ya empezaron a sonar como reemplazo de Diego Martínez, de las palabras de Hugo Perotti se desprende que Guillermo Barros Schelotto podría ser la mejor opción, por lo que hizo en el pasado como entrenador del club.

“El último gran Boca que vi fue del Mellizo. Con regularidad, porque proponía. Iba a buscar, iba al frente”, dijo sobre el ciclo que se extendió desde marzo de 2016 a diciembre de 2018, tras perder ante River la final de Copa Libertadores que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En ese lapso, conquistó dos títulos de Primera División, en las temporadas 2016/2017 y 2017/2018.