No son horas sencillas para el mundo Boca, que está buscando al reemplazante ideal de Hugo Ibarra y que se haga cargo del plantel de cara a lo que será la continuidad de la Liga Profesional, como así también de lo que ocurrirá en la CONMEBOL Libertadores, donde debutarán el jueves 6 de abril ante Monagas en Venezuela.

Juan Román Riquelme está trabajando a sol y sombra junto a los integrantes del Consejo de Fútbol, y ya recibieron la primera negativa: Gerardo Martino decidió declinar la propuesta boquense y seguir ligado a su familia, a menos de que reciba una oferta del exterior. Si bien hay algunos candidatos, todavía no llegaron a un quórum.

Alexander Medina, Facundo Sava, Jorge Sampaoli, Diego Martínez, José Néstor Pékerman y Martín Palermo aparecieron en la órbita del Consejo de Fútbol, pero en el mientras tanto será Mariano Herrón quien dirija de manera interina. Este sábado, estará ante Barracas Central, y también podría hacerlo frente a los venezolanos, si es que Riquelme no logra conseguir a un DT en los próximos días y la búsqueda se extiende.

Después de lo que fue la salida de Ibarra, fue uno de los ayudantes del ex director técnico del Xeneize quien levantó la voz y le hizo una recomendación a los miembros del Consejo de Fútbol, ya que en TyC Sports le consultaron si lo asombraría que se le dé una continuidad al interinato: "No me sorprendería si Herrón sigue al frente de Boca. Está capacitado", confesó Roberto Pompei.