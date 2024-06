Fue destacado por todos los hinchas de Bocaal lograr un enorme porcentaje de efectividad en la contención de los penales que Agustín Rossi y Sergio Romero tuvieron en su contra. Pero un día, de la noche a la mañana, Fernando Gayoso debió abandonar su cargo como entrenador de arqueros del plantel profesional. Justo coincidió con el arribo de Diego Martínez, pero el actual DT lejos estuvo de pedir su salida.

Allí fue que las suspicacias se apoderaron del territorio boquense. En más de una oportunidad, hubo rumores de un despido por parte de Juan Román Riquelme. Y después de muchísimo tiempo en silencio, el ex Vélez Sarsfield, Tigre, Racing Club y Nacional de Montevideo, de 53 años, confesó que padece una severa enfermedad.

“Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió como que estoy transitando una enfermedad que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar allí”, reconoció en diálogo con el periodista Mario Cordo. Y le agradeció a los dirigentes de Boca, quienes le permitieron continuar con su actividad, pero en otro rol: “Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros”, aseguró.

Tras confirmar que le diagnosticaron ELA, sostuvo que “es duro asumirlo, pero hay que estar fuerte de la cabeza”. Además, destacó la presencia de su familia, quienes le brindan una gran contención: “Están Franco, mi hijo, y Silvina, mi señora, que son incondicionales. Uno se apoya mucho en ellos. El día a día se hace un poco complicado, pero tratamos de llevarlo y de estar en contacto con los médicos”, indicó. Entré en algún protocolo de investigación”.

Fernando Gayoso durante su época como entrenador de arqueros en Boca. (Getty Images)

¿Qué es ELA, la enfermedad que tiene Fernando Gayoso?

ELA es una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. En esta enfermedad, las células nerviosas se degradan, lo que reduce la funcionalidad en los músculos con los que se conectan. Hasta el momento, se desconoce la causa.

El síntoma principal es la debilidad muscular. Los medicamentos y la terapia pueden reducir el avance de la ELA y el malestar, pero según indican los expertos, por el momento no existe una cura.

¿Por qué Gayoso dejó de entrenar a los arqueros del plantel profesional?

Además de la enfermedad que transita, en el momento en que Diego Martínez negoció su llegada a Boca, pidió mantener completo su cuerpo técnico, lo que incluyó a Pablo Campodónico como entrenador de arqueros.

Por esa razón fue que Fernando Gayoso debió bajar a trabajar en las Divisiones Inferiores, igual que con el equipo de Reserva. Por otro lado, es el coordinador de todos los demás entrenadores de arqueros que trabajan en las categorías formativas.

La relación de Fernando Gayoso con el cuerpo técnico de Diego Martínez

Por medio de una entrevista que le brindó a Olé en mayo de 2024, Fernando Gayoso fue consultado por cómo lleva su relación con el actual cuerpo técnico de Boca, que es comandado por Diego Martínez. Y no escapó a la respuesta: “Diez puntos. Diego, un fenómeno. Pablo Campodónico, que es el que está ahora con los chicos (el entrenador de arqueros) también diez puntos. Nada que decir”, destacó.