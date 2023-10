Luego de lo que fue el empate 0 a 0 como local ante Estudiantes de La Plata, el plantel de Boca disfruta del día libre que le otorgó el cuerpo técnico de Jorge Almirón, y a partir del próximo lunes retornará a los entrenamientos para preparar la gran final de la Copa CONMEBOL Libertadores ante Fluminense.

El martes 1ero de noviembre, el Xeneize partirá rumbo a Río de Janeiro, ya que tiene que estar cuatro días antes del partido en la ciudad sede, y allí se entrenará en el predio del Vasco da Gama. Además, en la ciudad brasileña se espera una multitud de hinchas, que podrían llegar a ser 100 mil fanáticos para alentar al equipo de La Ribera.

Es por eso, que previo a que todos comiencen con este viaje, desde la dirigencia de Boca emitieron un comunicado en las redes sociales, en el que les da una serie de recomendaciones para que no tengan problemas con la justicia brasileña durante su estadía.

En el mismo, les explican a los hinchas que no deben cantar canciones racistas, debido a que esto se considera un delito grave y tiene una pena de hasta cinco años de prisión no excarcelable. Además, les pide que intenten no provocar a ningún hincha brasileño, ni que consuman estupefacientes, ya que esto también es gravemente penado.

Por otro lado, se refiere al tema de las entradas, y allí les pide a los hinchas que únicamente deben ser usadas las que fueron obtenidas a través de los canales de venta oficiales, evitando la reventa de las mismas. Finalmente, cierran recomendado que viajen a Brasil con un seguro al viajero, que brinde asistencia legal.

El comunicado oficial de Boca

Los hinchas de Fluminense amenazaron a los de Boca

Luego de distintos problemas de racismo entre los hinchas argentinos y brasileños, desde la hinchada del Flu le mandaron un fuerte mensaje a los del Xeneize, en el que les avisan que que habrán emboscadas, excusándose con que todos son “racistas”, y que merecen ser castigados.

El gobierno de Brasil dictaminó la Ley Seca para el día de la final

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, publicó un comunicado con el que anunció la decisión de decretar la prohibición tanto de la venta como del consumo de bebidas alcohólicas en los alrededores del Estadio Maracaná.

La misma, entrará en vigor a partir de la medianoche del día 4 (o sea pasadas las 12 de la noche del viernes tres de noviembre) y se extenderá hasta las 6 de la mañana del domingo 5, es decir, cerca de 12 horas después de finalizado el encuentro.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores?

El partido será el sábado 4 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Argentina y se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El equipo arbitral para la final

Wilmar Roldán estará acompañado por Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz como asistentes. Andrés Rojas será el cuarto árbitro y Wilmar Navarro el quinto. El VAR estará integrado por los chilenos Juan Lara, Ángelo Hermosillo (AVAR1) y Edson Cisternas (AVAR2), sumados al colombiano John Ospina (AVAR3).