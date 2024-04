El Boca de Diego Martínez venció al River de Martín Demichelis en un partido que tuvo más polémicas de lo habitual. Sobre todo, la secuencia en la que Cristian Lema casi anota un gol en contra para lo que hubiese sido el 2 a 1 para el Millonario. El juez Yael Falcón Pérez había concedido el tanto, pero el VAR corrigió. A partir de ahí, todo cambió.

Lo cierto es que el Xeneize ganó 3 a 2 y se quedó con el pase a la Semifinal de la Copa de la Liga Profesional (instancia en la que se enfrentará a Estudiantes de La Plata). Y al respecto de lo que fue el encuentro que contó con el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba como escenario, los medios del mundo se hicieron eco, demostrando así, una vez más, el impacto del Superclásico incluso fuera de la Argentina.

”Boca se mete en semis tras ganar a River un Superclásico con polémica”, tituló el diario Marca junto a una imagen del festejo de Edinson Cavani tras su tanto que le permitió al elenco azul y oro encaminar la clasificación a la próxima fase de la competencia de la primera división. Además, considera la igualdad de Miguel Merentiel antes del cierre del primer tiempo como ”clave”.

Por otro lado, Mundo Deportivo dedicó dos artículos. En uno resalta que el ”Boca – River” fue ”un partido para el recuerdo”, en tanto que en el otro realiza una analogía con la polémica que se generó en el Real Madrid vs. Barcelona, que se jugó casi en simultáneo, en el que Andriy Lunin despejó casi desde adentro del arco del Merengue una pelota lanzada por Lamine Yamal: ”Lío también en el River-Boca por un gol fantasma todavía peor que el del Madrid-Barça”.

En Italia, Corriere dello Sport advierte el ”caos en el Superclásico” con ”la intervención del VAR que no resolvió las dudas sobre el episodio sin la ayuda de la tecnología de línea de gol”, mientras que en Portugal, A Bola hace énfasis solo en el resultado: ”Este domingo, Boca Juniors ganó el Superclásico argentino con River Plate y se clasificó a las semifinales de la V edición de la Copa de la Liga”.

En Real Madrid vs. Barcelona también sintieron la falta de la tecnología para determinar un gol

Tanto con el Boca vs. River como con el Real Madrid vs. Barcelona, otra vez se puso sobre la mesa la necesidad del fútbol en innovar en la tecnología, en función de los fallos para los que no alcanzan los ojos y el criterio de la terna arbitral. En los casos como en la jugada de Cristian Lema y Sergio Romero en el Mario Alberto Kempes de Córdoba o como en la escena que protagonizaron Lamine Yamal y Andriy Lunin en el Bernabéu, existe una posible solución llamada ‘goal-line technology’.

En resumidas cuentas, la pelota tiene en su interior un chip que cuando cruza la línea de meta automáticamente hace vibrar el reloj del árbitro. Simple: si vibra es gol si no vibra no fue. No obstante, en la Serie A de Italia, en la Bundesliga de Alemania, en la Premier League de Inglaterra y en la Ligue 1 de Francia ya se implementó, pero se detectaron algunos errores en el sistema, en los que el chip enviaba una alerta apenas acercándose a la línea de gol.

Así quedaron confeccionadas las semifinales de la Copa de la Liga

Boca, al derrotar a River en los Cuartos de Final, ahora chocará con Estudiantes de La Plata que se quitó de encima a Barracas Central. En tanto que la otra llave la conforman Vélez Sarsfield, eliminó a Godoy Cruz, y Argentinos Juniors, superó a Defensa y Justicia. Los días, horarios y sedes neutrales se confirmarán en las próximas horas.