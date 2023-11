Además de la frustración por no haber podido cumplir el objetivo de conquistar La Séptima, la derrota de Boca en la final de la CONMEBOL Libertadores ante Fluminense ya provocó la renuncia de Jorge Almirón al cargo de entrenador y dejó muy resentida la relación de algunos futbolistas con el grueso de los hinchas.

Uno de ellos es Frank Fabra, futbolista colombiano que ya venía siendo discutido por una serie de malos rendimientos y que el sábado, en el Maracaná, se hizo expulsar de manera infantil en el tiempo extra, cuando el Xeneize ya perdía 2-1 ante El Flu pero tenía en cancha superioridad numérica por la expulsión de Kennedy tras la celebración del gol que terminaría dándole la Copa a su equipo.

La irresponsabilidad de Fabra, golpeando al capitán Nino en un tumulto que lógicamente iba a ser revisado por el VAR, lo dejó como uno de los principales villanos de Boca sobre el cierre del año. El periodista Toti Pasman, de hecho, pidió durante su editorial de este lunes que ya no vuelva a jugar en el club. “No comparto cuando Riquelme habla de Fabra como una víctima que llegó llorando”, comenzó diciendo en relación a la reciente conferencia de prensa del vicepresidente e ídolo Xeneize.

Y agregó: “A mí no me conmueve en lo más mínimo. Yo no quiero que Fabra se ponga la camiseta de Boca nunca más. A mí que Fabra llegue llorando al entrenamiento, perdón, me chupa un hue… Porque ya te lo hizo con Santos. Entonces que se vaya de Boca Fabra. Que no juegue nunca más con la camiseta de Boca“.

¿Qué dijo Riquelme sobre Fabra?

Juan Román Riquelme siempre ha sido defensor de Fabra como futbolista y ha salido en su defensa cuando consideró que se lo criticaba de manera injusta por su rendimiento dentro del campo. La expulsión del último sábado en el Maracaná se vuelve imposible de justificar, pero aún así el ídolo intentó defenderlo durante la conferencia de prensa que brindó este lunes.

“Hoy llegó llorando, bajó de su auto y pasó caminando llorando. Fue el mejor ante Racing y ante Palmeiras. La prensa se enamora de muchos jugadores, a veces de algunos nuestros, y eso es bueno, pero no miro el fútbol como ellos. Ha hecho uno de los goles más lindos que vi en toda mi vida. Se equivoca como todos“, expresó en relación al colombiano.

¿Cómo fue la expulsión de Fabra?

Corrían dos minutos del segundo tiempo extra. Boca perdía 2-1 ante Fluminense pero desde ese segundo gol del equipo brasileño tenía superioridad numérica porque Wilmar Roldán Había expulsado a Kennedy por un festejo indebido, mostrándole su segunda tarjeta amarilla. El reclamo de una jugada de penal que el árbitro no consideró como tal generó un tumulto en el área del equipo brasileño y una acalorada discusión entre Nicolás Figal y el capitán Nino. Allí intervino Fabra pegando un cachetazo al brasileño, con el árbitro de espaldas pero sin terminar de ser consciente de que el VAR iba a detectar esa conducta antirreglamentaria. Roldán revisó la jugada cuando se lo solicitaron y tras hacerlo le mostró la tarjeta roja al colombiano.

¿Cuántos partidos disputó Frank Fabra en Boca?

El lateral colombiano llegó a Boca en enero de 2016 procedente de Independiente Medellín. Desde entonces disputó 224 partidos oficiales con el equipo, convirtió 14 goles y entregó 29 asistencias. Como jugador Xeneize conquistó nueve títulos, todos ellos en el ámbito nacional.