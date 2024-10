El primer DT de Leandro Brey en Primera División explicó por qué debe seguir siendo el titular en Boca

Aunque Fernando Gago se había encargado de devolver la titularidad a Sergio Romero en el partido ante Tigre que marcó su estreno como entrenador de Boca, tras la derrota 3-0 sufrida en la Liga Profesional decidió que fuera Leandro Brey quien custodiara el arco en Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La apuesta rindió sus frutos, porque más allá que su intervención no fue del todo buena a la salida del tiro de esquina que derivó en el gol del Lobo, producto de un rebote en Marcos Rojo, se encargó luego de tapar cuatro de los cinco penales que le ejecutaron en la serie, para que el Xeneize pudiera sellar el boleto a semifinales.

En sintonía con muchos de los hinchas que reclaman que Brey se quede definitivamente con la titularidad que hasta hace solo unos meses tenía garantizada Sergio Romero se expresó quien fue su primer entrenador en la Primera División de Los Andes: Sebastián Salomón.

“Es muy bueno en los penales; de hecho, llegamos a semifinales gracias a que él tapó algunos en el reducido. Yo lo elegía siempre, porque uno o dos penales te atajaba. Es un arquero de selección. Es un arquero que te gana partidos. Es un arquero para Boca, más allá de que es un chico que está dando sus primeros pasos”, señaló el DT en diálogo con DSports Radio.

Leandro Brey. Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Salomón recordó más de aquellos primeros pasos de Brey en Los Andes, donde se estrenó en Primera División con nada más que 18 años. “Cuando lo puse en Primera no tenía experiencia, era el tercer arquero. Mi decisión fue darle una oportunidad, más allá del enojo de directivos y jugadores, porque pensaban que era muy joven“, dijo.

Y agregó: “Me sorprendió para bien. Con nosotros aprendió mucho. Jugamos mucho con él. La verdad es que tiene mucha personalidad. No es un arquero que se quede abajo de los palos, es de salir y cortar pelotas. Todo este tiempo que no atajó, hizo un curso acelerado de lo que no tuvo en inferiores”.

El arquero del futuro en Boca

Con Sergio Romero y Javier García en edades cercanas al retiro, Leandro Brey empieza a ganar cada vez más terreno en el arco de Boca. De hecho, hoy en día pelea mano a mano el arco con Chiquito, y con sus rendimientos es pedido por mayoría de hinchas como el titular. En el Xeneize tienen una postura clara con el joven de 22 años y es consolidarlo a futuro, por largo tiempo.

De momento, Brey lleva 13 partidos jugados como profesional en Boca y acumula 6 vallas invictas. En las tandas de penales logró atajar 5 en total entre las dos series que disputó, sobre 16 que le patearon.

