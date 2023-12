Si hay alguien que tiene que sentir satisfacción dentro del Mundo Boca, es Walter Krieger. El abogado del club, que fue quien se sentó al lado de Juan Román Riquelme en una conferencia de prensa y luego defendió la postura del oficialismo ante los jueces, logró su cometido y habrá elecciones en el Xeneize.

Instantes después de conocerse el fallo, el apoderado rompió el silencio en Radio 10. “La verdad es que es una sensación de alivio, de haber conseguido que se enderece un poco un proceso que venía bastante irregular. Hay que destacar a la Sala E de la Cámara Civil que ha hecho un laburo fenomenal”, expresó.

Notablemente contento, agregó: “Esto es una alegría. Como dijimos siempre, nosotros queremos que la gente vote y que voten todos y eso es lo que va a finalmente suceder”.

Además, confirmó que las elecciones el 17 son un hecho y es muy difícil que se suspendan por otra decisión judicial: “No debería haber obstáculos, esperemos que no tengan (Ibarra y Macri) ninguna sorpresa. Podrían interponer un recurso ante la corte, pero eso no suspende”.

El comunicado de Boca confirmando las elecciones

Con mucha satisfacción, Boca Juniors comunica a socios, socias e hinchas en general que este domingo 17 de diciembre, entre las 9 y 18 hs, se votará para elegir a las autoridades que gobernarán el club hasta 2027.

Para ajustar todos los detalles de organización, como el acondicionamiento de accesos, plateas, sectores de esparcimiento, espacios dedicados a la gastronomía y cuestiones logísticas, a fin de garantizar que la elección del domingo sea una fiesta, la CD considera pertinente cancelar los festejos que iban a realizarse este 12/12, en la Bombonera, con motivo del Día del Hincha de Boca.

Porque conocemos a la gente de Boca, porque sabemos de su sentimiento y fidelidad al club, estamos convencidos de que el domingo viviremos otra jornada inolvidable.