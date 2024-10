En Perú destruyeron a Luis Advíncula tras la goleada de Brasil: "Que se quede en Boca"

El lateral no la pasó bien con su selección y los hinchas cuestionan su rendimiento. Algunos piden que no sea más convocado.

Luis Advíncula finalizó su participación en las Eliminatorias y, si bien el saldo de Perú fue positivo, él fue foco de muchas críticas. Los de Jorge Fossati sumaron 3 puntos de 6 en una doble fecha ante Uruguay y Brasil. Sin embargo, el equipo la pasó mal ante Verdeamarela y el hombre de Boca fue señalado.

El marcador de punta, que se había perdido la victoria ante la Celeste por una inflamación en el tendón de Aquiles, sufrió como todos sus compañeros en un encuentro sin equivalencias. El Rayo quedó en la foto del tercer gol (Andreas Pereira era su marca y marcó) y luego fue reemplazado.

En las redes sociales no perdonaron al lateral. Los hinchas consideran que no aporta lo mismo en la Selección que en Boca y le reprochan que no pueda estar presente en todos los juegos del equipo. Algunos hasta piden que el entrenador deje de convocarlo de cara a lo que viene.

“Que se quede en Boca”, “se olvida de cómo jugar”, “muere por Boca pero no mata por la selección“, “se dedica a pelear y no a jugar“, fueron algunos de los mensajes de los hinchas para el jugador del Xeneize.

Las críticas en Perú para Luis Advíncula

Las molestias físicas de Luis Advíncula

El Rayo viene sufriendo mucho en el tendón de Aquiles de su pierna derecha desde la Copa América 2024. En esa competencia, el jugador llegó a disputar apenas unos minutos y luego vio todo desde afuera. Cuando regresó a Boca, tardó tiempo en recuperarse.

De ahí en adelante, al defensor le costó tener regularidad, jugando algunos partidos y descansando en otros por ese mismo inconveniente. Ya de nuevo con su selección, volvió a ausentarse contra Uruguay por un nuevo dolor en la zona. Ahora, Fernando Gago lo espera para que se sume al Xeneize.