CONMEBOL dio a conocer la designación de árbitros para el inicio de los octavos de final, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana, y Boca ya conoce al juez que impartirá justicia en el duelo de ida contra Cruzeiro en la Bombonera: el venezolano Jesús Valenzuela, de reciente actuación en la Copa América 2024.

Esta no es la primera vez que el colegiado dirigirá un encuentro en el estadio del Xeneize. Su más reciente antecedente data de la fase de grupos, en el compromiso donde el equipo de Diego Martínez complicó como nunca su clasificación como primero de su zona cuando recibió a Fortaleza en “El Templo”.

Aquel cotejo, que terminó 1-1 gracias al gol agónico del equipo brasileño en el final, despertó varias quejas por parte de los hinchas de Boca a partir de, al menos, tres jugadas en las que se reclamó penal. La más mencionada, la patada de Benjamín Kuscevic a Edinson Cavani dentro del área cuando el uruguayo intentó mandar un centro. Por dicha acción, el Matador terminó con su media rota.

Otra de las jugadas reclamadas entre los hinchas del club de la Ribera tuvo a Equi Fernández como protagonista, cuando intentó rematar dentro del área pero la pierna alta del defensor Titi no lo dejó continuar la jugada con normalidad.

El día que Messi estalló con Valenzuela en el VAR

El antecedente que más destaca en la carrera de Jesús Valenzuela lo tiene a Lionel Messi en la primera plana, cuando Brasil venció a Argentina por 2-0 en las semifinales de la Copa América 2019 y el capitán de la Selección repartió acusaciones por doquier por el arbitraje de aquel encuentro.

Las jugadas reclamadas fueron puntualmente dos, las cuales podrían haber sido sancionadas como penales pero el VAR, a cargo Leodán González y asistido por Jesús Valenzuela, no fueron notificadas al árbitro principal Roddy Zambrano.

La primera se trató de una presunta infracción al Kun Agüero cuando este se encontraba dentro del área, acción que Zambrano no vio en campo y que podría haber sido alertado desde la cabina. La siguiente fue aun más polémica: topetazo a Nicolás Otamendi en medio de una maniobra de córner, tampoco sancionado como penal.

“En ese partido en realidad hubo mucho revuelo porque perdió Argentina. Y obviamente terminaron culpándome. Hubo una jugada de penal, que todo el mundo lo sabe. Fue penal, y yo no lo vi en la cancha. Y el VAR obviamente no me llamó. Entonces, en ese sentido, me dijeron puedes continuar y continuamos, como un juego normal. Si lo hubiera visto, lógico que lo cobraba. Si yo veía esa jugada, yo sancionaba tiro penal. Lo sancionaba”, reconoció Zambrano cinco años después.

Messi, muy caliente, declaró post partido: “Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show”. Aquella herida tardó en cerrar para Leo, pero aquella Copa América fundó lo que hoy se conoce como la “Scaloneta”.