Se confirmó el grupo de Boca en la CONMEBOL Sudamericana y uno de los rivales será Nacional de Potosí. El equipo boliviano celebra enfrentar al Xeneize por primera vez en la historia y uno de los más contento es Martín Prost, quien compartió su emoción en sus redes sociales.

El delantero argentino de 35 años tuvo una particular reacción apenas se confirmó la presencia de su club en el grupo D. “Vamos Nacional, por favor“, rogaba antes de que saliera la bolilla. Una vez definida su suerte, se abrazó con su hijo al grito de “¡vamos a La Bombonera! ¡Sabía que Dios no me iba a fallar!“.

Minutos después, el goleador habló en ESPN y contó sus sensaciones: “Lo vivimos intensamente viendo el sorteo, se nos caían las lágrimas a los dos. Tengo la posibilidad de cumplirle un sueño a mi hijo Martiniano y nada mejor que sea de esta manera“.

“Toda mi familia es de Boca, mi hijito estaba eufórico porque también es fanático de Boca y de Carlitos Tevez. Viene de herencia, desde el abuelo, después me tocó a mí. En Copa Argentina nunca me había tocado enfrentarlo”, reveló el atacante que supo vestir las camisetas de Huracán de Tres Arroyos, Sarmiento, Quilmes, Gimnasia de Mendoza, entre otros.

“En mi familia están todos muy felices, aunque se los anticipé que se iba a dar de esta manera. En el grupo también estaban esperanzados. No sabemos con quién más competimos, solo sabemos que nos toca Boca (risas). Era lo más importante para nosotros. Boca siempre genera cosas grandes donde va”, soltó.

EL FIXTURE DE BOCA EN LA SUDAMERICANA

El debut de los de Diego Martínez será en la altura de Bolivia. Pese a que no será en La Paz, el El Estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí está a 3885 metros sobre el nivel del mar. Sin dudas, una exigente primera prueba para el Xeneize.

Fecha 1: Nacional de Potosí vs. Boca Juniors – Semana del 3 de abril

– Semana del 3 de abril Fecha 2: Boca Juniors vs. Sportivo Trinidense – Semana del 10 de abril

– Semana del 10 de abril Fecha 3: Fortaleza vs. Boca Juniors – Semana del 24 de abril

– Semana del 24 de abril Fecha 4: Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors – Semana del 8 de mayo

– Semana del 8 de mayo Fecha 5: Boca Juniors vs. Fortaleza – Semana del 15 de mayo

– Semana del 15 de mayo Fecha 6: Boca Juniors vs. Nacional de Potosí – Semana del 29 de mayo.

¿Qué necesita Boca para avanzar en la Sudamericana?

Al finalizar los tres compromisos de la fase de grupos, el Xeneize deberá terminar como líder de su zona para acceder directamente a los octavos de final de la competencia. En caso contrario, continuará en carrera solo si queda segundo y allí jugará una instancia previa contra los que sean terceros en sus grupos de Copa Libertadores.