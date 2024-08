A mediados de 2018, Boca apostó fuerte por Esteban Andrada y pagó más de 4,5 millones de dólares por su pase. El Xeneize contrató a uno de los mejores arqueros del fútbol argentino de aquel entonces, pero sus primeros pasos en el club de la Ribera lejos estuvieron de ser lo ideales, no precisamente por cuestiones futbolísticas sino por una dolorosa lesión que sufrió.

El 19 de septiembre de 2018, Boca recibió a Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y si bien el Xeneize se impuso 2 a 0 con goles de Mauro Zárate y Pablo Pérez, no fue una noche redonda para el equipo que por entonces dirigía Guillermo Barros Schelotto ya que Esteban Andrada sufrió la fractura de su mandíbula tras un impactante choque con Dedé, el futbolista brasileño de gran porte físico que accidentalmente golpeó la cara de Sabandija en una pelota parada.

Andrada recordó aquella noche

En diálogo con el podcast Porteros, el actual arquero de Rayados de Monterrey contó qué pasó aquella noche ante Cruzeiro: “Jugué Libertadores contra Cruzeiro, me rompen la mandíbula en el segundo tiempo y caigo desvanecido. Dedé, me acuerdo que era un gigante que media dos metros, viene de atrás en una pelota de un lateral. No puedo protegerme porque iba para atrás y salgo con el puño a protegerme”.

Además, agregó: “Me noqueó y reaccioné a los diez segundos. Me atendieron los médicos, me pusieron un algodón y dije ´sigo jugando´. Jugué como media hora con la mandíbula rota y el dolor era insoportable. Hasta el día de hoy los hinchas de Boca me lo agradecen, porque además pasamos”. Cabe recordar que la revancha en Brasil terminó 1 a 1 y el resultado global fue 3 a 1 a favor de los de Barros Schelotto.

Andrada cayó tras el impacto. (Foto: Getty).

¿Quién reemplazó a Andrada?

Boca tenía dos grandes arqueros allá por 2018 y el encargado de reemplazar a Esteban Andrada en los meses siguientes fue Agustín Rossi. Además, el club decidió comprar a Carlos Lampe para que sea alternativa. En aquel año, el Xeneize llegó a la final de la Copa Libertadores ante River, la ida la atajó Rossi mientras que la revancha ya lo tuvo a Andrada en el arco nuevamente.