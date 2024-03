En agosto de 2023, Boca sorprendió a todos en el cierre del mercado invernal en la Liga Profesional y logró repatriar a Ezequiel Bullaude, quien supo ser figura en Godoy Cruz y posteriormente vendido al Feyenoord de los Países Bajos.

Sin embargo, desde su llegada todavía no pudo explotar aquella versión que lo llevó a emigrar al Viejo Continente. De hecho, con Diego Martínez supo gozar de rodaje para la posición de enganche, pero el experimento duró poco.

Es así que, según informa el sitio neerlandés 1908, Boca habría decidido no ejecutar la opción de compra que se pactó al momento de sellar la cesión a mediados del año pasado y su próximo destino estaría nuevamente en tierras neerlandesas.

Además de resaltar el alto monto a pagar para que el Xeneize se quede con su pase, la web partidaria advierte que “no se descarta una futura transferencia” a la MLS o Brasil, entre otros destinos americanos, al no tener lugar en el plantel del Feyenoord.

Cabe destacar que a Bullaude le queda todo un año por delante para probarle a Boca que es capaz de pelear por un lugar, ya que entre las partes se firmó un contrato de 18 meses en agosto pasado. Si lo logrará, es una incertidumbre.

De cuánto es la opción de compra de Bullaude

Para que Ezequiel Bullaude se quede en Boca, el Consejo de Fútbol deberá ordenar la activación de la opción de compra por una suma cercana a los 4 millones de dólares, cifras que hoy parecen impagables para el Xeneize y no solo por lo económico, sino por lo deportivo.

No obstante, como se destacó anteriormente, todavía quedan varios meses para que el ex Godoy Cruz pueda convencer al CdF con su rendimiento. Cualidades no le faltan para poder lograrlo.