Si hubo un jugador que siempre le gustó al Consejo de Fútbol de Boca fue Fausto Vera. El mediocampista surgido de Argentinos Juniors tiene 24 años y juega en Corinthians, elenco que le ganó la pulseada al Xeneize en el mercado de pases de mediados de 2022 cuando el mediocampista partió de La Paternal a Brasil a cambio de 7 millones de dólares por el 70% del pase, un dinero que tranquilamente se puede pagar en el país vecino, pero que en Argentina es sumamente elevada esa cifra.

El guiño de Vera a Boca

Boca recibió a Talleres el pasado sábado por la noche y el ex volante de Argentinos Juniors compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que estaba por tomarse unos mates, pero curiosamente en la foto que subió estaba la hinchada de Boca, que justo había desplegado un telón imponente. No es casualidad que justo haya elegido esa foto para compartir en sus redes sociales.

¿Puede llegar Fausto Vera a Boca?

El contrato del volante con Corinthians es hasta diciembre de 2026, por lo que pensar en una llegada al Xeneize ahora es bastante improbable. Si bien no es titular habitualmente en el Timao, suele ser una fija para ingresar en los segundos tiempos. El conjunto de San Pablo está clasificado para la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, aunque resta saber si lo hará directamente en octavos de final o si jugará los playoffs ante algún tercero de la Copa Libertadores. En el Brasileirao, Corinthians no comenzó con el pie derecho y está en el puesto 16 con seis partidos jugados.

¿Boca necesita un volante central?

Actualmente, en Boca tienen cubierto el puesto de volante central con futbolistas de calidad, aunque el mercado de pases todavía no transcurrió y cualquier cosa puede pasar. Equi Fernández está en el radar de clubes importantes, Pol Fernández no continuará en el club, Cristian Medina también despierta interés en clubes de peso, por lo que, si bien ahora no lo necesita, sería un refuerzo de elite en caso que el Xeneize decida ir a fondo por él. Todo indica que no será en este mercado de pases.