Boca inició el mercado de pases de manera fuerte y ya cerró a Gary Medel como su primer refuerzo. El chileno arribó al Xeneize con el pase en su poder luego de romper su vínculo con Vasco da Gama de manera prematura y ya se entrena a la par del plantel, incluso con posibilidades de debutar antes del receso por la Copa América.

Más allá de la llegada de Medel, el club de la Ribera busca profundizar en el mercado en los próximos días y cerrar varias contrataciones. Entre ellas se encuentran Tomás Belmonte, Alan Velasco y Fausto Vera como prioridades, aunque también tienen otras alternativas para reforzar estos puestos si no se concretan los tres arribos.

Además de los mencionados, en Boca pretenden buscar aún más altas, aunque aún no trascendieron nuevos nombres ni puestos a reforzar. Teniendo en cuenta este panorama, el club de la Ribera reveló un pantallazo del dinero estimado que planean gastar en el mercado para fortalecer el plantel comandado por Diego Martínez. El número sería similar a los últimos dos libros de pases combinados.

¿Cuántos millones planean gastar en Boca en este mercado de pases?

Teniendo en cuenta que Boca ya ofertó por Belmonte, Vera y Velasco, se puede realizar una cuenta del gasto estimado en el mercado en base a estas negociaciones que se encuentran abiertas y de las que se conocen cifras extraoficialmente.

Belmonte se encuentra a detalles de ser el nuevo refuerzo de Boca, ya que el jugador dio el OK para arribar y entre el Xeneize y el Toluca ultiman detalles de su traspaso. 3.5 millones de dólares sería la oferta que circula como la que acordaron ambos equipos por el 50% del pase, y las próximas horas son claves para confirmarlo como la segunda alta de Boca en el mercado.

Respecto a Fausto Vera, Boca envió una propuesta por el 50% del pase en la que ofertaron 2 millones de dólares para Corinthians. En Brasil la consideraron insuficiente, ya que hace poco más de un año lo ficharon desde Argentinos Juniors en 7 millones. El Timao aún le debe 3.5 millones de dólares al Bicho por este pase, por lo que el Xeneize podría aprovechar para negociar con ambos clubes para cerrar su contratación.

Alan Velasco, quien se encuentra en la última etapa de recuperación de su lesión ligamentaria, recibió un llamado de Boca para convertirse en refuerzo. El ex Independiente vio con buenos ojos recalar en la Ribera, pero avisó que no haría fuerza en su club, Dallas FC, sino que el Xeneize deberá negociar mano a mano con el equipo estadounidense. Boca ya ofreció 3 millones de dólares por el 50% del pase y fue considerada insuficiente, aunque ambas partes quedaron dispuestas a negociar.

Contemplando que habrán incluso más fichajes, y que los futbolistas que se encuentran en carpeta como plan B costarían montos similares, Boca estaría dispuesto a desembolsar, de mínima 8.5 millones de dólares entre los pases de Belmonte, Vera y Velasco. De todas formas, tendrá que subir su presupuesto para encaminar los arribos del volante central y el extremo. Por ende, el número terminará subiendo a aproximadamente 10 millones de dólares. Esto, sin contar más refuerzos que buscarán en Boca.

En los últimos dos mercados, el Xeneize gastó 12.5 millones contando los fichajes de Lucas Janson, Miguel Merentiel (la compra de su pase), Kevin Zenón, Marcelo Saracchi, Lucas Blondel, Lautaro Blanco, Cristian Lema y Edinson Cavani

El jugador a vender en este mercado

Según trascendió en los últimos días, el futbolista que Boca pretende vender en este mercado de pases es Cristian Medina. Teniendo en cuenta que los tres volantes juveniles -Kevin Zenón, Equi Fernández y Medina- son seguidos desde Europa, en el Xeneize buscarán retener al ex Tigre y al ex Unión, y le darían salida al creativo nacido en Moreno para generar millonarios ingresos y no desarmar íntegramente el mediocampo.

Su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros, y Boca no lo venderá por cifras menores a la establecida en su contrato. De hecho, a principios de año rechazaron propuestas de Inter Miami y Botafogo de 10 millones de dólares.

¿Cuánto gastó Boca en cada mercado de pases desde que Riquelme es dirigente?