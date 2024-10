Fernando Gago fue tajante tras la durísima derrota de Boca en su debut: "Soy el máximo responsable"

El debut de Fernando Gago al frente de Boca no fue con el pie derecho. Sus dirigidos no tuvieron la mejor presentación posible y se fueron goleados del estadio José Dellagiovanna. Tigre fue ampliamente superior, pese a que el gol de Nehuén Paz, el primero del encuentro, tuvo muchísima polémica por una supuesta mano. Pero en el transcurso del juego, los de azul y oro no lograron revertir la situación.

Si bien el Xeneize mejoró en el complemento y mereció algo más, no fue suficiente. Se notó que aún le falta trabajo, pero el momento del equipo exige resultados. Y una vez que finalizó el partido, Gago analizó lo que fue el rendimiento a lo largo de los 90 minutos. “Por momentos, el equipo jugó a lo que pretendo. Tenemos que sostenerlo en el tiempo. Duele perder, y mas de esta forma. Lo que quiero lograr es que juguemos 90 minutos de una forma. Lógicamente que primero serán 30 minutos, luego 45, eso es trabajo”, enfatizó.

Por varios momentos, el equipo de Pintita sufrió a nivel defensivo y le costó generar peligro. Y reflexionó al respecto: “Vamos a ser un equipo que buscará atacar y generar situaciones de ataque, por lo tanto quedaremos expuestos a las contras del rival”. Aunque también explicó: “Tenemos cinco entrenamientos, que son pocos, no es excusa. Cuando perdemos, soy el máximo responsable, pero cuando ganemos será toda de los jugadores”.

Gago, en medio de la conferencia, aseguró que a Boca le “falta aceitar los movimientos para saber donde atacar al rival”, además de que evitó hablar de los fallos arbitrales: “Todavía no vi las acciones, pero no podemos quedarnos en los errores, si es que hay errores arbitrales”. Y también manifestó su deseo con respecto a las constantes interrupciones: “Me gustaría que se dé mayor continuidad al juego, que es algo que vengo pidiendo desde el primer partido que dirigiendo”.

¿Gago hará cambios ante Gimnasia por la Copa Argentina?

En medio de la conferencia de prensa, Fernando Gago se refirió a lo que se le viene al plantel de Boca, que tendrá que afrontar los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Cuando fue consultado por la posibilidad de repetir la titularidad de Chiquito Romero, quien venía de una suspensión por el altercado que tuvo con los hinchas tras la derrota en el Superclásico frente a River, el DT del Xeneize fue contundente: “Que haya atajado hoy, no implica que vaya a ser titular ante Gimnasia en Copa Argentina. Esto es partido a partido. Cada uno se gana el lugar en el entrenamiento. Trato de que todos tengan la mentalidad de que pueden jugar”, manifestó.

Los próximos partidos de Boca