Después de que Éver Banega no llegara a Bocay arreglara su regreso a Newell’s Old Boys, los dirigentes del club de La Ribera perdieron a un futbolista campeón del mundo, dado a que no le renovaron el contrato y ahora su carrera continuará en el ascenso del fútbol argentino.

No ha sido un buen cierre del 2023 para muchos juveniles del Xeneize, donde hubo 6 de ellos que quedaron con el pase en su poder y debieron conseguir nuevos destinos. Uno de estos casos es el de Rodrigo Pittavino, extremo que militaba en las filas de la Reserva que comanda Mariano Herrón.

Luego de que Juan Román Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol esquivaran un llamado hacia su representante para prolongar su estadía en Boca, mantuvo diálogo con Almirante Brown, donde firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

Sin haber llegado a debutar en la máxima categoría de Boca, pero sí habiendo logrado la Copa Libertadores Sub-20 y también la Copa Intercontinental de la misma categoría, Pittavino se va sin pena, pero con muchísima gloria individual. Ahora, buscará revancha en la Fragata, donde el principal objetivo será conseguir el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

El último tiempo de Rodrigo Pittavino en Boca

Rodrigo Pittavino se desempeña como extremo y aunque no solía ser titular indiscutido en la Reserva de Boca, sí fue parte del campeonato logrado en la Copa Libertadores jugando un total de 4 partidos. En la final, ante Independiente del Valle, fue al banco de los suplentes y no ingresó.

Los otros futbolistas de Boca que quedaron libres

Además de Rodrigo Pittavino, otros juveniles categoría 2003 que también fueron campeones de la Copa Libertadores Sub 20, se quedaron con el pase en su poder tras no firmar su primer contrato profesional. Los mismos son Valentín Fascendini, Santiago Gauna, Natan Acosta, Elian Sosa Vivaldi y Bruno Cenci.