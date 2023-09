¡Boca campeón! Venció por penales a AZ Alkmaar y se quedó con la Intercontinental Sub 20

En La Bombonera que estaba repleta, Boca, campeón de la Copa Libertadores Sub 20, recibía a AZ Alkmaar de Países Bajos, campeón de la Champions League Sub 20, para disputar a partido único la Copa Intercontinental Sub 20, en la segunda edición de este trofeo.

Con toda la gente a su favor, el Xeneize se hizo fuerte desde el primer minuto, yendo en búsqueda del primer tanto para sumar confianza, pero no logró lastimar al arco defendido por Owusu-Oduro, y con el correr de los minutos, la visita se empezó a plantar mejor en la cancha, pegando en el momento justo.

Sobre el final del primer tiempo el 10, Dave Kwakman, se acomodó desde afuera del área para rematar con su pierna izquierda, y desvío mediante en Di Lollo, venció la estirada de Díaz Robles, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

En el complemento, el Xeneize salió con otro ímpetu, y rápidamente llegó al empate, vía pelota parada, gracias a un gran envío de Benítez cerrado, desviándose en la cabeza de Enoch Mastoras, quien marcó en arco propio.

Luego de un desarrollo de partido parejo, en el que Boca fue un poco más, pero al igual que en el primer tiempo, no pudo concretarlo en situaciones claras, el encuentro se definió desde el punto de penal. Allí, Díaz Robles fue figura, tapando 2, para que el Xeneize gane la tanda por 4 a 1.

¿Cuántas ediciones se jugaron de la Intercontinental Sub 20?

Esta, fue la segunda edición del trofeo que se disputa desde el 2022.

¿Qué equipos ganaron la Intercontinental Sub 20?

Además de Boca, el otro ganador fue Benfica de Portugal.