No es una novedad el gusto de Juan Román Riquelme por Claudio Aquino, mediocampista Paraguayo que destaca como una de las grandes figuras del Vélez de Gustavo Quinteros, que lidera en soledad el campeonato doméstico. El presidente de Boca ya había intentado hacerse con el jugador en el pasado mercado de fichajes y pretendería hacer otro intento para 2025, sabiendo que tiene vínculo con el club de Liniers hasta diciembre de este año.

En diálogo con TyC Sports, el jugador no solo reconoció el contacto pasado con El Xeneize sino que además aseguró que Vélez sigue teniendo prioridad a la hora de definir su futuro, decisión que dijo no tener pensado tomar en soledad sino en connivencia con los deseos de su familia.

“Es real que hubo un interés. Lo agradecí en su momento. Siempre dije que estaba bien en Vélez. Lo he charlado con los dirigentes. Les hice saber lo que pensaba. No es una decisión fácil. Siempre hablábamos del miedo a que pase eso de utilizar la cláusula de salida (de 1.5 millones de dólares). Le fui claro a Fabián (Berlanga), le dije lo que yo pensaba. Quedamos contentos tanto él como el club. Hoy estamos viviendo un momento hermoso”, señaló Aquino.

Y agregó: “En su momento, le pedí tiempo para poder responder. El club accedió. No me presionaron nunca, jamás. Cuando tuve que contestar, les volví a pedir un tiempo. No es una decisión que la tomo solo. Está mi familia de por medio. Siempre les dije que la prioridad la iba a tener Vélez. Si no fuera así, en este mercado de pases me hubiera ido. Quedamos que, cuando termine el torneo o un poquito antes, nos sentaremos a hablar y ver qué es lo que pasa. La ilusión de todos está. Cuando llegue el momento, veremos qué es lo que se puede hacer. Con mi palabra se pueden quedar tranquilos. Lo he demostrado con hechos“.

Aquino lleva convertidos 7 goles en la presente edición de la Liga Profesional.

De pelear por el descenso a ilusionarse con el título

Claudio Aquino aterrizó en Vélez en un difícil momento deportivo, que incluso le valió críticas cuando el equipo estuvo seriamente comprometido con el descenso, al igual que la amplia mayoría de sus compañeros en aquel entonces. Con la llegada de Gustavo Quinteros, también resistido en el inicio de su ciclo, fue desandándose el camino de la recuperación que hoy los tiene como líderes en solitario de la Liga Profesional, alimentando la ilusión de coronar con el título.

“Creo que el primer semestre que estuvimos peleando en la zona de abajo fue complicado. Lo pudimos lograr. A partir de ahí, el equipo se pudo soltar. Jugamos casi sin presión. Estuvimos mostrando un fútbol diferente. Parece una locura que, de estar peleando el descenso, a jugar una final, y estar peleando un torneo… No es fácil. El equipo se empezó a soltar cuando dejamos atrás esa parte fea que nadie la quiere jugar”, señaló respecto a ese proceso.

Dura próxima parada para Vélez

Una vez que se reanude la Liga Profesional tras la disputa de una nueva doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, Vélez tendrá una durísima parada ante River en el Estadio Monumental, el viernes 18 desde las 21.00. El equipo de Gustavo Quinteros lleva cinco puntos de ventaja a sus dos más inmediatos perseguidores, Huracán y Talleres, por lo que en caso de sumar de a tres podría comenzar a construir una diferencia muy difícil de descontar en el tramo final de la competencia.