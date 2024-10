Gago le sacaría la titularidad a un jugador de Boca tras la goleada contra Tigre: "No quedó conforme"

Su rendimiento en Victoria no convenció y le costaría el puesto pensando en el cruce de Copa Argentina contra Gimnasia.

El 3-0 que le propinó Tigre a Boca el pasado fin de semana en la Liga Profesional parecía ser un resultado “sacatécnico”, aun en el debut de Fernando Gago. Lógicamente, su ciclo acaba de comenzar y el camino es largo, pero al DT ya le exigen que tome fuertes decisiones puertas para adentro con el objetivo de lavarle la cara a un equipo que sigue sin dar respuestas.

Estas decisiones deben ser rápidas, con urgencia, ya que este miércoles el Xeneize se juega el pase a las semifinales de la Copa Argentina (el único título que puede ganar de acá a fin de año) contra Gimnasia para no perder la posibilidad de acceder directamente a la Copa Libertadores 2025.

En ese contexto, ya se piensan cambios dentro del XI titular y uno de los que podría salir es Ignacio Miramón, uno de los más señalados tras la caída contra el Matador. Según informó el periodista Emiliano Raddi en ESPN, “el cuerpo técnico no quedó conforme con su rendimiento” y esto podría devolverle un lugar a Pol Fernández dentro de la formación inicial.

Pol Fernández volvería a ser titular en Boca

A pocas semanas de la polémica sobre su continuidad en Boca, tras anunciar que no renovará su contrato a fin de año, Pol Fernández no fue sancionado por el Consejo de Fútbol y está a disposición de Gago para lo que resta de semestre. De hecho, lo hizo ingresar en Victoria desde el banco de suplentes y parece ser una carta a la que el DT recurrirá seguido.

No obstante, Pol no es titular en Boca desde la dura derrota contra River (0-1) en el Superclásico que se disputó el mes pasado en la Bombonera por la Liga Profesional, cuando Diego Martínez todavía era el entrenador del plantel profesional. Con poco rodaje y el dedo de los hinchas apuntándolo desde hace tiempo, el ex Godoy Cruz podría hacer su reaparición en la planilla por Copa Argentina.

Este escenario coincide con el irregular presente de Ignacio Miramón a poco tiempo de haber llegado al club de la Ribera. Falto de minutos y de un rol determinado, el ex Gimnasia necesita un poco más de protagonismo para adueñarse del mediocampo de Boca y tiempo es algo que justamente no sobra en el Xeneize, hoy necesitado de ganar para salir de la crisis de resultados. Con este contexto, le será muy difícil afianzarse en el XI.

Boca vs. Gimnasia: fecha, horario y estadio

El partido de los cuartos de final de la Copa Argentina 2024 entre Boca y Gimnasia se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de octubre con sede en el Estadio Marcelo Bielsa, la cancha de Newell’s en Rosario, a partir de las 21:10 horas.