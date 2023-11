Si Fluminense está en la final de la CONMEBOL Libertadores, Germán Cano es el principal responsable. El delantero argentino es el arma principal del Tricolor para el 4 de noviembre y, en la previa del duelo en el Maracaná, muchos se preguntan: ¿de qué cuadro es? ¿Es de Boca?

“De chico era hincha de Boca y después me fue tirando Lanús por jugar ahí. No es un sueño jugar en Boca, tampoco me veo jugando en Argentina. Mi etapa en Argentina está cerrada”, declaró el atacante hace unos meses en una entrevista para Radio Mitre.

Lo que queda claro es que medirse con el Xeneize no será tan especial para el ex-Independiente Medellín. Hoy es muy querido en Fluminense y quiere meterse en la historia grande del club dándole su primera Libertadores.

El encuentro entre Cano y Riquelme

Cuando el Flu vino al país para enfrentar a Argentinos Juniors, Cano y sus compañeros se llevaron varios regalos. Acompañado por Ganso, Marcelo y Felipe Melo, conoció a Juan Román Riquelme, que les dio camisetas mientras charlaban un poco de fútbol.

A través de su cuenta de Instagram, el goleador escribió: “Gracias por recibirnos tan bien JR 10”, mucho respeto.

Qué dijo Germán Cano sobre jugar la final contra Boca

A través del canal oficial de CONMEBOL, Cano palpitó el cruce del 4 de noviembre: “Boca es un gran equipo, tiene mucha historia. Ganó seis Libertadores y hay que respetarlo porque es uno de los equipos más grandes de la Argentina“.

“No va a ser nada fácil ganarle a Boca. Ellos van a venir al Maracaná a hacer su juego y no nos podemos descuidar en nada. El campeón se va a definir por detalles”, cerró.

¿Cuántos goles tiene Cano en esta Libertadores?

Cano terminará su 2023 siendo el goleador de la CONMEBOL Libertadores. Hasta ahora, marcó 12 goles (ninguno de penal). ¿Sumará otro en la final?

Dónde ver Boca Juniors vs. Fluminense por la final de la CONMEBOL Libertadores

El partido entre Boca Juniors y Fluminense se jugará el sábado 4 de noviembre a las 17 horas en en Estadio Maracaná y se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma Star+.