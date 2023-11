Giorgio Armas confirmó el cambio de DT en Boca: "No es de casa"

Cada vez más complicado con la clasificación a la próxima Copa CONMEBOL Libertadores, Boca sigue entrenando de cara al encuentro como local en La Bombonera contra Newell’s, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, en el que buscará un triunfo que le permita seguir con vida.

A la espera de saber qué será del futuro del Xeneize en el plano internacional para la temporada 2024, sumado a la incertidumbre por saber quién será el entrenador que reemplace a Jorge Almirón y al interino Mariano Herrón, el reconocido astrólogo Giorgio Armas, hizo un posteo en su cuenta de Twitter.

En esta publicación, Armas le dejó un mensaje a los hinchas del elenco de La Ribera, en el que les dio noticias sobre el próximo entrenador, así como también de la clasificación al certamen continental más importante de Sudamérica. “Boca iniciará la Copa Libertadores del 2024 con otro DT y no es de casa. Bendiciones”, tiró.

Días antes, luego de lo que fue el empate 1 a 1 como visitante ante San Lorenzo, también le mandó otro mensaje a los hinchas, pero en aquella ocasión, les pidió que se despierten, ya que debían estar más fuertes y juntos que nunca para salir de este mal momento.

Lo claro a esta, a pesar de este posteo del astrólogo, es que de acá a fin de año, el entrenador será Mariano Herrón, que se hará cargo de los encuentros contra Newell’s y Godoy Cruz por la Copa de la Liga, así como también en el duelo frente a Estudiantes, por la Copa Argentina.

Gran parte de esta decisión se debe a que en diciembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en el club, y desde la actual dirigencia, que se postulará con Juan Román Riquelme como presidente, decidieron que el próximo entrenador sea elegido por la lista que gane estas elecciones.

Por otro lado, esta predicción del astrólogo, llamó la atención en el mundo Boca, ya que entre los candidatos que suenan para ser el nuevo entrenador, todos están relacionados con la institución, ya que fueron jugadores, y también tuvieron un paso bajo el rol de DT, tal como Guillermo Barros Schelotto.

Las predicciones erróneas de Giorgio Armas

En los últimos meses no estuvo del todo preciso en sus trabajos, ya que había afirmado que Boca no iba a perder el Superclásico en La Bombonera contra River, y también que Almirante Brown iba a vencer a Independiente Rivadavia en la final por el ascenso a la Primera División.

Giorgio Armas defendió el proceso de Almirón

“Desde que llegó vino a un Boca destruido y lo llevó a la final de una Copa Libertadores. La gente no lo tenía al ciento por ciento de la consideración y eso lo mató. Cuando Jorge agarró después de Monagas estaba casi último. Había mucho hincha tóxico de Boca que estaba obsesionado con la maldita Copa Libertadores y Jorge lo tuvo peleando los tres torneos”, señaló el astrólogo.

El astrólogo cuestionó las decisiones de Almirón en la final

“Los cambios los deciden los entrenadores. Mi trabajo consiste en dar una opinión. Lo que sí suelo hacer es dar un once de aquellos mejor aspectados no solamente aquí en el país sino para otros clubes del exterior. Tenía que haber jugado Darío Benedetto y no Edinson Cavani según la astrología”, sentenció Giorgio Armas.