El mundo Boca no está viviendo sus mejores días. Luego de lo que fue la derrota ante Fluminense, Jorge Almirón presentó su renuncia a su cargo como entrenador de la institución, y para colmo, empató contra San Lorenzo por la Copa de la Liga Profesional, complicando sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Referido a este pasar qué está pasando el ahora equipo comandado por Mariano Herrón, el reconocido astrólogo hincha del Xeneize, Giorgio Armas, hizo un posteo en su cuenta de Twitter, en el que le pide a los hinchas que se “despierten” para salir de este mal momento futbolístico.

“Si estuvimos juntos en las buenas, por que no estar en las malas? Es más difícil verdad? Despierten… Los necesito más fuertes, esto no termina acá!”, posteó el astrólogo, con un claro mensaje al hincha para que acompañe a pesar de la dura derrota contra el equipo brasileño, y el empate contra el Ciclón.

En parte, este pedido se debe a que luego del partido contra Fluminense, el astrólogo comenzó a perder credibilidad para el hincha del Xeneize, ya que había afirmado que Boca iba a ganar la copa, y que ni siquiera el Real Madrid lo iba a poder vencer en la final que se disputó en el Estadio Maracaná.

Días antes de este mensaje, también se refirió al futuro del elenco de La Ribera, pensando en la posibilidad de clasificar a la Copa CONMEBOL Libertadores 2024, en la que cada vez tiene menos chances para ingresar vía tabla anual, por lo que debe apuntar a ganar la Copa Argentina.

Además, también dio su visión al respecto del nuevo entrenador que debe contratar el Xeneize, afirmando que tiene que ir a la carga por dos viejos conocidos de la casa, como Fernando Gago, hoy sin trabajo tras su paso por Racing, o por Martín Palermo, el actual DT de Platense.

Las predicciones erróneas de Giorgio Armas

En los últimos meses no estuvo del todo preciso en sus trabajos, ya que había afirmado que Boca no iba a perder el Superclásico en La Bombonera contra River, y también que Almirante Brown iba a vencer a Independiente Rivadavia en la final por el ascenso a la Primera División.

Giorgio Armas defendió el proceso de Almirón

“Desde que llegó vino a un Boca destruido y lo llevó a la final de una Copa Libertadores. La gente no lo tenía al ciento por ciento de la consideración y eso lo mató. Cuando Jorge agarró después de Monagas estaba casi último. Había mucho hincha tóxico de Boca que estaba obsesionado con la maldita Copa Libertadores y Jorge lo tuvo peleando los tres torneos”, señaló el astrólogo.

El astrólogo cuestionó las decisiones de Almirón en la final

“Los cambios los deciden los entrenadores. Mi trabajo consiste en dar una opinión. Lo que sí suelo hacer es dar un once de aquellos mejor aspectados no solamente aquí en el país sino para otros clubes del exterior. Tenía que haber jugado Darío Benedetto y no Edinson Cavani según la astrología”, sentenció Giorgio Armas.