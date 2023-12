Gremio y Santos ultiman detalles para la cesión de Yeferson Soteldo: no llegará a Boca

Mientras los socios de Boca ejercen su voto en las tan dilatadas elecciones presidenciales del club, la propia institución recibió un revés en lo que respecta al mercado de pases, ya que Yeferson Soteldo, futbolista de Santos que interesaba en la facción oficialista como posible refuerzo, tiene negociaciones avanzadas para firmar un contrato con otro gigante del continente.

Luego de consumarse el descenso del Santos, el venezolano se mostró dispuesto a cambiar de aires pese a que Santos es “el club de sus amores” -según las palabras de su representante- y por más que su arribo al “Peixe” para su segundo ciclo se haya dado hace solo seis meses. Tras conocerse esta situación, desde Boca se mostraron interesados en poder contar con Soteldo, pero el Xeneize no era el único que quería tenerlo en sus filas, ya que surgieron otros clubes de Brasil dispuestos a buscar su ficha.

Teniendo en cuenta que Boca recién iba a poder activar negociaciones con Soteldo y con Santos una vez que finalicen las elecciones, el Gremio de Porto Alegre se les anticipó y dejó charlas muy avanzadas con ambas partes para que Soteldo sea futbolista del conjunto tricolor a partir de enero del 2024.

La operación se cerraría a modo de préstamo por una temporada, según reveló el periodista Thiago Fernandes de Goal Brasil, apuntando sobre todo a que Santos pueda regresar en un año al Brasileirao nuevamente y allí poder contar de vuelta con Soteldo. Mientras tanto, estará cedido en Gremio para abaratar costos por salarios en el plantel mientras militan su primera temporada en la historia en la Serie B.

Claro está que la negociación con el equipo que dirige Renato Gaúcho aún no está cerrada, pero todo indica que, de no mediar inconvenientes, Yeferson Soteldo será refuerzo del conjunto de Porto Alegre y no llegará a Boca, por lo que en el Xeneize deberán seguir buscando un extremo con las características revulsivas que querían del venezolano. Todo esto, lógicamente, una vez que se resuelvan las elecciones de este domingo.

La palabra de Fernando Batista sobre el futuro de Soteldo

En los últimos días, el entrenador de la Selección de Venezuela reveló que tuvo diálogos con el jugador de Santos e incluso comentó acerca de lo que era su posible arribo a Boca: “Es un jugador muy bueno, desequilibrante. La agarra él y se levanta la gente porque es veloz y va para adelante. No es de los que lateraliza. Ojalá pueda darse su llegada a Boca, a la gente le va a gustar. Las cosas que hace, las hace estando 0-0 a los 2 minutos y 3-0 a los 80, no juega cargando. Tiene ofertas también de Brasil. Le dije que si el fútbol argentino es una opción, estamos acá para ayudarlo”, destacó el “Bocha”. Finalmente, su futuro pareciera estar en Gremio, salvo un giro inesperado.

Los equipos que querían a Soteldo

Además de Boca y Gremio, Yeferson Soteldo también fue ofrecido en River y Corinthians había demostrado interés en su pase. Finalmente, todo indica que irá al conjunto dirigido por Renato Portaluppi, quien finalizó segundo en el Brasileirao 2023 solo detrás de Palmeiras.