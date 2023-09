No es novedoso afirmar que Gustavo Gómez es uno de los mejores centrales del último tiempo en Sudamérica. El paraguayo se hizo ídolo defendiendo los colores de Palmeiras, con quien conquistó dos CONMEBOL Libertadores, y está listo para afrontar a un viejo conocido en las semifinales de Copa de este año.

El propio defensor reveló que estuvo a punto de ser jugador del Xeneize e incluso llegó a tomarse fotos institucionales con la casaca azul y oro. Sin embargo, la negociación se cayó antes de la firma y así lo volvió a contar el zaguero en las últimas horas.

“El destino quería que me uniera al Palmeiras. Estaba todo preparado, pero cuando fui a firmar el contrato hubo algunas pequeñas cosas que no nos gustaron. Gracias a Dios el destino me trajo a Palmeiras”, dijo en una entrevista con el portal digital de FIFA.

Gustavo Gómez, la carta de Palmeiras en la Libertadores

“Todo lo que viví es un sueño. Los mejores cinco años de mi carrera. Hemos hecho historia. Hemos ganado 10 títulos, títulos enormes para el club y también para nosotros. Lo que me hace aún más feliz es que hemos logrado formar una familia aquí. La unidad es asombrosa. Creo que es por eso que cada año luchamos por títulos“, explicó el defensor paraguayo que quiere conseguir su tercera Libertadores con el Verdao.

¿Por qué Gustavo Gómez no llegó a Boca?

Tal como lo recordó el jugador, Gómez desfiló por las instalaciones del Xeneize tras recibir el ok del AC Milan para negociar directamente con Boca por el pase. El central se tomó las fotografías necesarias para su presentación oficial y tomó contacto con la nutricionista del club de La Ribera en aquel momento para comenzar con la dieta que regía dentro del plantel, dando a entender que el fichaje estaba asegurado.

“Es un sueño jugar en Boca”, había dicho en televisión. Todo estaba a una firma y Gómez ya se sentía refuerzo del Xeneize para afrontar lo que restaba de CONMEBOL Libertadores 2018, pero lo inesperado ocurrió. Tanto el jugador como su representante se mostraron descontentos con detalles no trascendidos en el contrato y finalmente el paraguayo fue cedido a Palmeiras, donde hoy es referente. Las vueltas de la vida.